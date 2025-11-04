Arévalo: "Hoy ha ganado las fuerzas democráticas"

El presidente Bernardo Arévalo, se pronunció durante la Ronda en Cobán, Alta Verapaz, tras conocer de la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República período 2026-2027 y adelantó que se reunirá con el presidente electo del Congreso, el diputado Luis Contreras.
"Hoy ha ganado, las fuerzas democráticas... quiero aprovechar para felicitar a la nueva junta directiva del Congreso de la República electa esta tarde para el período 2026-2027", expresó.
Arévalo indicó que la nueva junta directiva que será presidida por el diputado Luis Contreras e integrada por diputados de distintas bancadas jugará un papel fundamental en los procesos de elección que se llevan a cabo en el 2026 como lo es el Tribunal Supremo Electoral; Corte de Constitucionalidad; la toma de posesión de la comisión de postulación del Ministerio Público, del Contralor General de Cuentas, entre otros procesos, "todos son clave para el rescate y fortalecimiento de las instituciones democráticas", detalló.
El mandatario anunció que se reunirá con el diputado Luis Contreras, para manifestarle su disposición de colaborar y complementar los mecanismos que permitirán avanzar en un trabajo conjunto, cada uno desde sus funciones y de sus roles en una agenda legislativa en beneficio del pueblo de Guatemala; Arévalo también agradeció al diputado Nery Ramos, por su liderazgo a favor de la democracia desde la Presidencia del Congreso.
"Seguramente habrá actores a quienes les duele, quienes viven de atacar y de intentos de debilitar a este gobierno, pero este es el momento de desear todo el éxito a la nueva junta directiva y desde ya comprometer nuestra colaboración en el ánimo de contribuir a que cumplan con las expectativas que tiene el pueblo de Guatemala", añadió Arévalo.
Acciones legales
El presidente Bernardo Arévalo dio a conocer que en los últimos días se han presentado tres acciones legales: dos contra el juez Fredy Orellana y una contra el fiscal Rafael Curruchiche.
La mas reciente fue presentada este martes contra el juez Fredy Orellana por distintos delitos y se trata de una solicitud de retiro de antejuicio por ilegalidades en sus resoluciones.
"Ante la serie de faltas y delitos que han venido cometiendo estos tristes personajes el viernes presenté una querella contra el fiscal Curruchiche por una cantidad de delitos cometidos en la irresponsable conferencia de prensa sobre el caso ficticio de UNOPS, esta querella fue interpuesta ante el Juzgado de Paz Penal de Turno de la Torre de Tribunales y esperamos que siga su curso conforme a la ley", indicó.
Además de la denuncia ante la Junta de Disciplina Judicial contra el juez Fredy Orellana, por la comisión de faltas graves y gravísimas de conformidad con la Ley de la Carrera Judicial, "Estas faltas se cometieron pues el juez incumple absolutamente con las formas que manda el proceso penal y además interfirió de manera inconstitucional con el mandato de otros poderes del Estado son faltas que además quedaron evidenciadas por la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad", indicó.
Hospital de Cobán
Durante la conferencia de prensa en Cobán, también dio a conocer el cronograma del proyecto de construcción del Hospital de Cobán.
"Este es un proyecto que se está llevando a cabo con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica con quien venimos trabajando alrededor de este tema... El inicio de todo el proceso va a ser en febrero del 2026, ahorita ya estamos en toda la la etapa de adjudicación etcétera; la entrega de la infraestructura física está prevista para mayo del 2027 y la entrega del equipamiento está prevista para agosto del 2027; de manera que el hospital estará abierto a pacientes a partir de septiembre de 2027 ", indicó.