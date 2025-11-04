Presidente del Congreso, Luis Contreras, expresa compromiso

El Congreso de la República eligió este martes, 4 de noviembre, a la junta directiva de ese organismo para el período 2026-2027, la cual estará presidida por el diputado Luis Alberto Contreras Colindres, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
La planilla única, que también la integran parlamentarios de los bloques Azul, Valor, Cabal, Victoria, Bien, Viva y Valor, fue declarada ganadora tras recibir 149 votos a favor y seis en contra.
Tras concluir la votación, varios de los legisladores tomaron la palabra para razonar sus votos. Los argumentos se basaron en resaltar el diálogo político y los acuerdos enfocados en generar una agenda legislativa que responsa a las necesidades de los guatemaltecos en general, también en acuerdos que permitirán buscar mejoras para el país. Aunque, en menor cantidad, también hubo pronunciamientos de rechazo ante esta elección.
El presidente electo del Legislativo también hizo un pronunciamiento, en el que agradeció "enormemente" la confianza depositada en él por los líderes de la X Legislatura, a Dios y al país en general. Enfatizó que, aún con tanta incertidumbre generada en el país, el Congreso jugará un rol importante en los próximos meses.
"Hoy construimos otro capítulo democrático para la historia política y social de los guatemaltecos. (...) Resulta invaluable e histórico felicitar los consensos que hoy nos llevan a tener el comprometido honor de presidir este organismo de Estado en el 2026. Junto a mis colegas electos para la próxima junta directiva, conformada por distintos bloques legislativos, reiteramos nuestra responsabilidad de seguir avanzando hacia la consolidación de nuestra democracia", dijo.
Promete una gestión de "puertas abiertas"
Contreras aseguró que las puertas del Congreso estarán abiertas y permanecerán al servicio de los 159 diputados que lo acompañan en la actual legislatura, del pueblo Guatemala y a la comunidad internacional.
"Compañeros diputados les agradezco de corazón cada voto que me lleva a la presidencia del Congreso. No solo es un honor, sino una responsabilidad compartida, un puente que construiremos juntos en estos tiempos turbulentos. El diálogo no es un lujo, es nuestra herramienta principal", agregó.
En ese contexto, aseguró que buscará consenso con las bancadas mayoritarias para promover una agenda enfocada en el beneficio del pueblo y enfatizó que las puertas del Congreso estarán abiertas para todos.
Según sus palabras, no descansará hasta que se aprueben las leyes que, por derecho, les corresponde a los guatemaltecos, específicamente en temas de salud, educación, seguridad e infraestructura.
Integrantes de junta directiva 2026-2027
- Presidente: Luis Alberto Contreras Colindres (Creo).
- Primer vicepresidente: Nery Abilio Ramos y Ramos (Azul).
- Segundo vicepresidente: Elmer Josué Palencia Reyes (Valor).
- Tercer vicepresidente: Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo (Cabal).
- Primer secretario: Juan Carlos Rivera Estevez (Victoria).
- Segunda secretaria: Lucrecia Carola Samayoa Reyes (Bien)
- Tercer secretario: Gerson Geovanny Barragán Morales (Viva).
- Cuarto secretario: Orlando Joaquín Blanco Lapola (VOS).
- Quinto secretario: Julio César López Escobar (Cabal).
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.