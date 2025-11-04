Congreso designa Junta Directiva 2026-2027

El Congreso de la República eligió este martes, 4 de noviembre, a la junta directiva de ese organismo para el período 2026-2027, la cual estará presidida por el diputado Luis Alberto Contreras Colindres, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
La planilla única fue presentada por el parlamentario José Carlos Sanabria, del Movimiento Semilla, y contó con el respaldo de 149 legisladores, quienes en medio de discusiones y pronunciamientos surgidos en el pleno con respecto a lo que se espera de las nuevas autoridades, emitieron sus votos a favor.
La elección se llevó a cabo en la 43ª sesión ordinaria, que fue retomada hoy en horas de la tarde por el Legislativo, en cumplimiento de un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó que se continuara con la plenaria del 28 de octubre por considerar que fue interrumpida sin cumplir los fundamentos legales correspondientes.
En días recientes se escucharon comentarios en los pasillos del Congreso y surgieron publicaciones en las redes sociales donde se mencionaban distintos nombres de legisladores que se estarían postulando para integrar la nueva junta directiva. Incluso se habló de negociaciones en las últimas horas para afinar detalles acerca de esta elección. Sin embargo, ninguna otra propuesta fue presentada durante la plenaria.
Contreras, representante del distrito de San Marcos, sucederá en el cargo a Nery Ramos, quien por dos períodos consecutivos encabezó la junta y continuará siendo parte de la misma, en esta oportunidad como primer vicepresidente.
El nuevo titular del Legislativo ha sido diputado en cinco ocasiones. Ha integrado las VI, VII, VIII, IX y X Legislaturas. En estos períodos ha formado parte del Partido Patriota, Creo y ha sido independiente.
Tras oficializarse su elección, Contreras aseguró que durante su gestión las puertas del Congreso estarán abiertas y permanecerán al servicio de los 159 diputados que lo acompañan en la actual legislatura, del pueblo Guatemala y a la comunidad internacional.
"Compañeros diputados les agradezco de corazón cada voto que me lleva a la presidencia del Congreso. No solo es un honor, sino una responsabilidad compartida, un puente que construiremos juntos en estos tiempos turbulentos. El diálogo no es un lujo, es nuestra herramienta principal", agregó.
En ese contexto, mencionó que buscará consenso con las bancadas mayoritarias para promover una agenda enfocada en el beneficio del pueblo y enfatizó que las puertas del Congreso estarán abiertas para todos.
Integrantes de junta directiva 2026-2027
- Presidente: Luis Alberto Contreras Colindres (Creo).
- Primer vicepresidente: Nery Abilio Ramos y Ramos (Azul).
- Segundo vicepresidente: Elmer Josué Palencia Reyes (Valor).
- Tercer vicepresidente: Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo (Cabal).
- Primer secretario: Juan Carlos Rivera Estevez (Victoria).
- Segunda secretaria: Lucrecia Carola Samayoa Reyes (Bien)
- Tercer secretario: Gerson Geovanny Barragán Morales (Viva).
- Cuarto secretario: Orlando Joaquín Blanco Lapola (VOS).
- Quinto secretario: Julio César López Escobar (Cabal).
Diputados a favor y en contra
Tras la elección de la junta directiva para el próximo año, diferentes parlamentarios razonaron sus votos. Sus argumentos fueron a favor y en contra de la designación de las nuevas autoridades.
Inicialmente, tomó la palabra el parlamentario Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, quien indicó que su voto y el de su bancada fue a favor de la planilla única presentada en la plenaria. Aseguró que, aunque se le impuso al Legislativo por parte del máximo tribunal constitucional llevar a cabo una sesión, una vez más perdieron los enemigos, los corruptos, autoritarios y golpistas, mientras que ha ganado el pueblo de Guatemala
"Pero, hoy, no debemos olvidar un gran responsable del caos que vive este país y es la Corte de Constitucionalidad, una corte que ha irrespetado la ley, que desde el primer día asumió un bando político de los enemigos del país y decidió irrespetar la voluntad popular. Se ha entrometido en todos los poderes del Estado para intentar impedir que las fuerzas democráticas de Guatemala logremos avanzar hacia un rumbo de progreso y bienestar para el pueblo", expresó.
Agregó que la junta directiva electa hoy tiene la oportunidad y responsabilidad histórica y el mandato del pueblo guatemalteco para conducir los procesos del próximo año para sacar, de una vez por todas, a los enemigos del país.
Mientras tanto, la diputada independiente Evelyn Morataya, del bloque Bien, quien también aseguró que votó a favor, consideró que hoy, una vez más, triunfó la democracia en el país.
"Este Congreso está dando muestra de responsabilidad y compromiso con el fortalecimiento de la democracia en Guatemala, que sufre todos los días desde 1985, donde ingresa un nuevo gobierno democrático a tomar posesión y gobernarnos. Hoy, el Congreso una vez más se compromete con los guatemaltecos y guatemaltecas", enfatizó.
Por su parte, Sandra Jovel, del bloque Valor, mencionó que lo que está ocurriendo hoy no es nada nuevo, sino que es la repetición de los mismos "vicios" que se han caracterizado en el Congreso durante dos años.
"Un Congreso desconectado con las necesidades del pueblo. Una junta directiva que no escucha, no responde y no representa al pueblo de Guatemala. Se ha convertido en un instrumento útil al poder, pero inútil para el pueblo guatemalteco", expresó.
"Mi voto es en contra porque no negocio principios, no cedo al poder y no avalo el modelo que traiciona la república. Estoy del lado del pueblo, de la verdad y de la democracia que quieren silenciar hoy", concluyó.
A criterio de José Carlos Sanabria, de Semilla, este fue un día histórico para el país, ya que la elección no solo representa una victoria política, sino una victoria para el país, para la democracia y para el pueblo de Guatemala.
"Hemos alcanzado un consenso que no atiende intereses particulares, sino que pone en el centro el bienestar y estabilidad del pueblo de Guatemala. Es una muestra clara de la madurez política y compromiso con el pueblo. Este es un punto de partida para recuperar el rumbo del Congreso y devolverle la confianza que el pueblo se merece. Por eso, esta elección es el inicio para tener una agenda legislativa que responda a las necesidades de la población", manifestó el legislador.
