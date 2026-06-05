 Video muestra asalto armado frente a escuela en Villa Nueva
Nacionales

VIDEO: Motoladrones armados asaltan a madres frente a escuela de párvulos en Villa Nueva

Cámaras de seguridad captan cómo motoladrones acorralan a madres frente a escuela en Villa Nueva.

Compartir:
Video de motoladrones armados asaltando a madres frente a escuela en Villa Nueva., Captura de pantalla video de X.
Video de motoladrones armados asaltando a madres frente a escuela en Villa Nueva. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un video de cámaras de seguridad difundido en redes sociales muestra el momento en que cuatro motoladrones armados asaltan a dos mujeres frente a una escuela de párvulos en San José, Villa Nueva.

El hecho ocurrió en la 10a. calle y 5ta. avenida, cuando las víctimas esperaban la salida de sus hijos junto a otros padres de familia.

En las imágenes se observa que los responsables se desplazaban en dos motocicletas. En segundos, interceptaron a las mujeres, las amenazaron con armas de fuego y les robaron sus pertenencias.

Captan rostros de los implicados 

El video de seguridad captó los rostros de los implicados durante el hecho, un elemento que podría ser clave para facilitar su identificación, el avance de las investigaciones y su posterior localización por parte de las autoridades.

El material se ha viralizado en plataformas digitales y ha generado preocupación entre vecinos del sector, especialmente por la frecuencia de hechos delictivos en áreas cercanas a centros educativos.

Tras el incidente, autoridades habrían sido notificadas y se espera que el análisis de las grabaciones contribuya a ubicar a los responsables.

Vecinos y padres de familia han reiterado el llamado a reforzar la seguridad en los alrededores de los establecimientos educativos.

En Portada

Detienen a mujeres que llevaban Q210 mil ocultos en un vehículot
Nacionales

Detienen a mujeres que llevaban Q210 mil ocultos en un vehículo

07:38 AM, Jun 05
Sismo de magnitud 5.4 sacude el territorio guatemaltecot
Nacionales

Sismo de magnitud 5.4 sacude el territorio guatemalteco

06:49 AM, Jun 05
VIDEO: Motoladrones armados asaltan a madres frente a escuela de párvulos en Villa Nuevat
Nacionales

VIDEO: Motoladrones armados asaltan a madres frente a escuela de párvulos en Villa Nueva

07:23 AM, Jun 05
Muere James Handy, actor de Top Gun y Jumanji, tras ser apuñalado en su viviendat
Farándula

Muere James Handy, actor de Top Gun y Jumanji, tras ser apuñalado en su vivienda

07:37 AM, Jun 05
Enrique Riquelme promete llevar a otro personaje histórico si gana eleccionest
Deportes

Enrique Riquelme promete llevar a otro personaje histórico si gana elecciones

08:04 AM, Jun 05

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesReal MadridMinisterio PúblicoFIFAEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar