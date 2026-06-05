Video muestra asalto armado frente a escuela en Villa Nueva

Un video de cámaras de seguridad difundido en redes sociales muestra el momento en que cuatro motoladrones armados asaltan a dos mujeres frente a una escuela de párvulos en San José, Villa Nueva.
El hecho ocurrió en la 10a. calle y 5ta. avenida, cuando las víctimas esperaban la salida de sus hijos junto a otros padres de familia.
En las imágenes se observa que los responsables se desplazaban en dos motocicletas. En segundos, interceptaron a las mujeres, las amenazaron con armas de fuego y les robaron sus pertenencias.
Captan rostros de los implicados
El video de seguridad captó los rostros de los implicados durante el hecho, un elemento que podría ser clave para facilitar su identificación, el avance de las investigaciones y su posterior localización por parte de las autoridades.
El material se ha viralizado en plataformas digitales y ha generado preocupación entre vecinos del sector, especialmente por la frecuencia de hechos delictivos en áreas cercanas a centros educativos.
Tras el incidente, autoridades habrían sido notificadas y se espera que el análisis de las grabaciones contribuya a ubicar a los responsables.
Vecinos y padres de familia han reiterado el llamado a reforzar la seguridad en los alrededores de los establecimientos educativos.