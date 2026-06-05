Fallece el actor James Handy tras ser apuñalado

La industria del entretenimiento en Estados Unidos se encuentra consternada tras la muerte del actor James Handy, reconocido por sus múltiples participaciones en cine y televisión durante más de cuatro décadas. El intérprete falleció a los 81 años luego de ser apuñalado en una vivienda ubicada en Tarzana, California, en un hecho que actualmente es investigado como homicidio.
De acuerdo con información proporcionada por la Policía de Los Ángeles, el principal sospechoso es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor. El hombre fue arrestado poco después del ataque y trasladado a la cárcel de Van Nuys bajo cargos de asesinato.
Las autoridades indicaron que el incidente ocurrió en el bloque 19200 de Erwin Street. Según el reporte preliminar, una llamada al 911 alertó sobre un hecho violento dentro de la residencia.
Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de la vivienda, con una herida de arma blanca en el pecho. Paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles lo trasladaron de emergencia a un hospital cercano, donde posteriormente fue declarado muerto.
El sospechoso permaneció en la escena y, según la policía, hizo señas a los oficiales para identificarse como la persona que estaban buscando. Los investigadores señalaron que Michael Gledhill residía en la misma casa junto a su madre, pareja del actor.
Las autoridades consideran que se trató de un incidente aislado y afirmaron que no existe amenaza para la comunidad.
Confirmación de su fallecimiento
La noticia fue confirmada posteriormente por representantes del actor. Un portavoz citado por Variety expresó:
"Con gran tristeza puedo confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy".
La muerte del intérprete ha provocado reacciones de tristeza entre colegas, seguidores y fanáticos del cine y la televisión, quienes recuerdan su extensa trayectoria en producciones emblemáticas de Hollywood.
Una carrera silenciosa pero constante en Hollywood
Aunque James Handy nunca fue una superestrella mediática, sí se convirtió en uno de los actores de reparto más reconocibles de la televisión y el cine estadounidense. Su carrera se extendió durante varias décadas y acumuló decenas de participaciones en producciones populares.
Nacido en Nueva York, Handy comenzó su carrera en la actuación a finales de los años setenta. Su primer crédito en pantalla llegó con la película Taps en 1977, iniciando así una trayectoria marcada por personajes secundarios memorables y apariciones constantes en importantes producciones.
En cine, participó en películas como Jumanji, donde interpretó a un exterminador; Aracnofobia, The Rocketeer, Brighton Beach Memoirs, K-9 y The Verdict. Más recientemente apareció en Top Gun: Maverick, la exitosa secuela protagonizada por Tom Cruise.
También formó parte de Logan, cinta protagonizada por Hugh Jackman, donde interpretó al médico que atiende al personaje principal.
Presencia en series icónicas
La televisión fue otro de los espacios donde James Handy dejó huella. Tuvo participaciones en series como Beverly Hills 90210, Ley y orden, Profiler, Melrose Place y Expediente X.
Además, interpretó al personaje de Arthur Devlin en ocho episodios de Alias, una de las producciones más populares de principios de los 2000 protagonizada por Jennifer Garner.
Handy también tuvo apariciones recurrentes en NYPD Blue y participó en la telenovela The Young and the Restless. Uno de sus últimos trabajos televisivos fue en la serie 9-1-1 en 2021.
A lo largo de su carrera trabajó bajo la dirección de reconocidos cineastas como Clint Eastwood, Sydney Lumet, Paul Haggis y M. Night Shyamalan, consolidándose como un actor respetado dentro de la industria.