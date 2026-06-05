 Accidente en calzada Aguilar Batres deja un herido
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Accidente en calzada Aguilar Batres deja un herido

En el área hay presencia de bomberos y autoridades, por lo que se mantiene un cierre vehicular parcial.

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. / FOTO: Bomberos Municipales
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Un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la calzada Aguilar Batres y 18 calle, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, movilizó en horas de la madrugada de este viernes 5 de junio a las unidades de socorro y generó un impacto en la circulación vehicular en el sector.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que en el referido punto ocurrió un percance vial que dejó a un hombre herido, por lo que los transeúntes se comunicaron a la línea telefónica de la institución para solicitar el apoyo correspondiente.

De inmediato se trasladaron las unidades de emergencia. Al llegar al lugar, los paramédicos evaluaron a un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien presentaba golpes y erosiones en distintas partes del cuerpo como consecuencia de una colisión.

Tras recibir la atención necesaria en el lugar, el afectado manifestó su decisión de no ser trasladado a un centro asistencial para una evaluación médica más profunda.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

En el área se mantiene un cierre vehicular parcial mientras se desarrollan las gestiones necesarias con respecto al lesionado y se coordina el retiro del vehículo accidentado. Al menos un carril está obstaculizado.

Otro percance vehicular

Entre otros incidentes viales ocurridos este viernes, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula, Guatemala, reportó que un vehículo se empotró en el kilómetro 8 de la carretera a El Salvador con dirección a la Ciudad de Guatemala.

Los agentes de tránsito y una unidad de emergencia se encuentran apoyando en el lugar. Se recomendó circular con precaución mientras se realizan las diligencias en seguimiento del incidente.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los conductores para mantener la prudencia al volante, respetar los límites de velocidad y conservar una distancia segura entre vehículos, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las condiciones de visibilidad y el alto flujo vehicular pueden incrementar el riesgo de accidentes en las principales rutas del país.

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