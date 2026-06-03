 Accidente en zona 3: Motorista pierde la vida
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Motorista fallece en accidente de tránsito en la zona 3

Los socorristas intentaron reanimar al conductor; sin embargo, falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

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motorista muere en accidente en la zona 3
Los socorristas intentaron reanimar al motorista, pero ya no fue posible. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un motorista perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de este miércoles, 3 de junio, en la avenida Elena y 23 calle de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de la Estación Central acudieron al lugar luego de recibir el reporte de la emergencia. A su llegada, localizaron al conductor en estado inconsciente y con múltiples traumas y posibles fracturas en distintas partes del cuerpo.

Un portavoz de la institución explicó que el paciente se encontraba en estado crítico, por lo que de inmediato iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de restablecer sus signos vitales.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal de emergencia, la víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas y se presentaron en la escena para llevar a cabo las diligencias de ley e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas del percance vial.

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Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026

Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), entre enero y febrero de 2026 se registraron 1 mil 368 percances viales que dejaron 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.

Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidentes de tránsito se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.

La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.

"Este es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el Departamento de Tránsito ha intensificado operativos en puntos estratégicos a nivel nacional", informó Santizo.

La portavoz indicó que las acciones preventivas de accidentes de tránsito se ejecutan con el apoyo de nueve delegaciones de la PNC y en ese período sumaron un total de un mil 847 operativos. Asimismo, reveló que con esas acciones han identificado más de 44 mil vehículos e igual número de personas.

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