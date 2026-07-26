 Guatemala se solidariza con España por incendios forestales
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Guatemala se solidariza con España por incendios forestales

El gobierno de Guatemala expresó su solidaridad al gobierno de España y al pueblo afectado por varios incendios forestales.

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Un avión realiza una descarga con retardante en Betxí en el frente del incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón),, EFE/Manuel Bruque
Un avión realiza una descarga con retardante en Betxí en el frente del incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón), / FOTO: EFE/Manuel Bruque
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La administración del presidente, Bernardo Arévalo, se solidarizó con el gobierno y pueblo de España por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) este domingo, 26 de julio de 2026, debido a que el país europeo se encuentra afectado por varios incendios forestales. Según el mensaje del Organismo Ejecutivo, los siniestros en distintas regiones ya han cobrado varias vidas humanas.

"El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su solidaridad con el Gobierno y pueblo de España ante los devastadores incendios forestales que están afectando distintas regiones de ese país amigo", expresó el MINEX.

Junto al mensaje, el MINEX compartió una imagen con el símbolo de luto, para unirse al duelo de las personas que han sufrido pérdidas de familiares por lo que acontece en el lugar.

En el contexto de los incendios forestales, medios españoles informaron que el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, declaró que los servicios de extinción se enfrentan en Ávila al fuego "más importante y agresivo de la historia de España".

Según el diario El País, en España los incendios forestales han arrasado con 153 mil hectáreas de bosque dejando calcinada la superficie, que es seis vece mayor que la registrada en el mismo periodo del año pasado.

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Rey de España habla de los incendios

El Rey de España, Felipe VI, se pronunció por los incendios en su país asegurando que "unidos se puede afrontar cualquier riesgo". Asimismo, el Soberano aseguró que hay una coordinación ejemplar en la lucha contra los incendios forestales.

Las declaraciones del Rey de España fueron emitidas desde un refugio habilitado para los afectados. De esos refugios, habilitaron varios por los 14 municipios de la comunidad de Madrid, donde se acogen a unos 3 mil españoles.

Según un reporte del diario El País, más de 35 mil personas se han visto desplazadas por la emergencia y más de 20 mil se vieron afectadas hasta el momento.

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