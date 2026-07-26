 Quedan identificados los siete fallecidos en Boca del Monte
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Quedan identificados los siete fallecidos por ataque armado en Boca del Monte

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios se solidarizó con uno de sus elementos, quien perdió a su madre, padre y hermano en el tiroteo.

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Autoridades continúan investigando las razones del ataque armado en Boca del Monte., Bomberos Municipales.
Autoridades continúan investigando las razones del ataque armado en Boca del Monte. / FOTO: Bomberos Municipales.
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Autoridades confirmaron que el total de fallecidos por el ataque armado en Boca del Monte es de siete personas, luego que se diera a conocer que uno de los heridos falleció en un centro asistencial. La noticia se confirmó luego de que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios se solidarizara con uno de sus elementos, quien perdió a su madre, padre y hermano en el atentado.

El ataque armado ocurrió la noche del pasado sábado. Sin embargo, los datos se confirmaron este domingo, 26 de julio de 2026, confirme fueron siendo revelado por las autoridades. Las investigaciones continúan en curso y por el momento no se han dado a conocer las posibles causas de atentado.

Tras la confirmación de los Bomberos Voluntarios, la lista de los siete fallecidos en el ataque armado de Boca del Monte quedó identificada de la siguiente manera:

  • Lester Joel García, de 23 años;
  • Kevin Antonio Bol, de 18;
  • Boris Israel Tello Reyes, de 29 años;
  • Samuel Isai Ramos Monterroso, de 17;
  • José Antonio Juárez Orellana, de 20 años
  • María Eugenia Reyes Morales, de 59 años.
  • Francisco Tello Loarca, de 62 años.

Continúan investigaciones en Boca del Monte

Fiscales del Ministerio Público (MP) trabajaron durante toda la noche en la vivienda donde ocurrió el incidente armado. Por el momento se desconocen más detalles del hecho y solo ha salido a luz la versión de varios curiosos que fueron entrevistados por la Policía Nacional Civil (PNC).

Lo que se sabe hasta el momento es que un grupo de hombre fuertemente armados habría ingresado a la residencia cuando se celebraba un cumpleaños. Al detonarse varios cohetillos, los atacantes habrían aprovechado para ingresar y abrir fuego contra la familia, posteriormente huyeron con rumbo desconocido en un vehículo de color corinto, afirma el parte policial.

En tanto, varias personas se volcaron a las redes sociales para expresar su incertidumbre y consternación por el crimen, tomando en cuenta que el hecho involucra a dos creadores de contenidos de la plataforma de Tiktok.

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