 Explosión durante quema de torito deja muertos en México
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VIDEO: Explosión durante quema de torito deja muertos y decenas de heridos

Explosión de pirotecnia durante fiesta patronal deja al menos tres muertos y más de 35 heridos.

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Explosión de pirotecnia durante fiesta patronal deja al menos tres muertos y más de 35 heridos en Guerrero., Redes sociales.
Explosión de pirotecnia durante fiesta patronal deja al menos tres muertos y más de 35 heridos en Guerrero. / FOTO: Redes sociales.
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Al menos tres personas murieron y más de 35 resultaron heridas tras una explosión de pirotecnia registrada la noche del sábado 26 de julio durante las fiestas patronales de la comunidad de Real del Limón, en el municipio de Cocula, estado de Guerrero, México. El incidente también provocó daños en la iglesia donde se desarrollaban las celebraciones.

El estallido ocurrió en la explanada de la parroquia de la Virgen de Guadalupe, donde decenas de personas participaban en la tradicional quema de toritos en honor a Santiago Apóstol. De acuerdo con los primeros reportes, una chispa habría alcanzado material pirotécnico almacenado a un costado del templo, lo que desencadenó una fuerte explosión.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento posterior a la detonación, así como los daños ocasionados en el inmueble y la desesperación de los asistentes, quienes intentaban ponerse a salvo mientras auxiliaban a los heridos.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos menores 

De manera preliminar, medios locales informaron que entre las víctimas mortales se encuentran dos menores de edad y una mujer. Sin embargo, hasta este domingo las autoridades no habían emitido un balance oficial sobre el número de fallecidos y lesionados.

Tras la emergencia, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y a los cuerpos de socorro para atender a las personas afectadas y coordinar las labores de respuesta en la comunidad.

Ante la magnitud del incidente, varios habitantes trasladaron por sus propios medios a los lesionados hacia hospitales de Iguala. Reportes preliminares indican que al menos siete personas con heridas graves fueron ingresadas al Hospital General Doctor Jorge Soberón Acevedo, entre ellas dos menores de cinco años con quemaduras de segundo y tercer grado, quienes podrían ser trasladados a un hospital especializado en la Ciudad de México.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las causas del accidente, mientras continúan las labores de atención a las víctimas y la evaluación de los daños ocasionados por la explosión.

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