 Identifican a seis de los fallecidos en Boca del Monte
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Identifican a seis de los fallecidos en el tiroteo de Boca del Monte

La PNC reveló la identidad de seis de los fallecidos en un ataque armado que ocurrió la noche de ayer en la zona 2 de Boca del Monte.

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El ataque armado en Boca del Monte conmocionó a los vecinos de la localidad., Bomberos Municipales.
El ataque armado en Boca del Monte conmocionó a los vecinos de la localidad. / FOTO: Bomberos Municipales.
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Luego de que se reportara que al menos siete personas fallecieron en un ataque armado ocurrido ayer en la zona 2 de Boca del Monte, las autoridades confirmaron, este domingo, 26 de julio de 2026, la identidad de seis de las víctimas. Asimismo, revelaron que las víctimas estaban en el interior de una vivienda, cuando fueron víctimas de una agresión armada.  

Según versiones preliminares, el ataque armado fue perpetrado por hombres armados que dispararon sin mediar palabra contra sus víctimas, dejando el saldo de seis fallecidos en el lugar. Preliminarmente se habla de un séptimo fallecido, quien habría perecido en un hospital.

Según el reporte de las autoridades, las víctimas del tiroteo en la zona 2 de Boca del Monte son: Lester Joel García, de 23 años; Kevin Antonio Bol, de 18; Boris Israel Tello Reyes, de 29 años; Samuel Isai Ramos Monterroso, de 17; José Antonio Juárez Orellana, de 20 años y María Eugenia Reyes Morales, de 59 años.

Bomberos Municipales atendieron este hecho de violencia la noche del pasado sábado y confirmaron que los paramédicos encontraron a dos personas gravemente heridas, entre ellas un hombre y una mujer que fueron trasladadas a la emergencia del Hospital 7/19 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

En este tema también consulte: Sube a 11 el número de fallecidos por ataques armados

Sube a 11 el número de fallecidos por ataques armados

Una nueva masacre ocurrió en el barrio El Milagro, San Benito Petén, donde al menos cuatro hombres fueron asesinados en una vivienda.

Heridos de Boca del Monte también fueron identificados

El Cuerpo de Bomberos Municipales también confirmó el nombre de los seis fallecidos y a las dos personas heridas que fueron trasladadas a un centro asistencial. Los lesionados son una mujer y un hombre que fueron identificados como Francisco Tello Loarca, de 62 años y Verónica Maribel Velázquez Linares, de 34.

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