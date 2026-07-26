 Sube a 11 el número de fallecidos por ataques armados
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Sube a 11 el número de fallecidos por ataques armados

Una nueva masacre ocurrió en el barrio El Milagro, San Benito Petén, donde al menos cuatro hombres fueron asesinados en una vivienda.

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Dentro de una vivienda de Boca del Monte fueron asesinados al menos siete personas., Bomberos Municipales.
Dentro de una vivienda de Boca del Monte fueron asesinados al menos siete personas. / FOTO: Bomberos Municipales.
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Diferentes ataques armados ocurrieron durante la noche y madrugada en el territorio nacional, dejando al menos 11 fallecidos y siete heridos en Boca del Monte, Petén y en la Ciudad de Guatemala, reportaron autoridades y cuerpos de rescate este domingo, 26 de julio de 2026. El primer hecho de violencia ocurrió en la zona 2 de Boca del Monte, donde al menos siete personas fueron asesinadas dentro de una vivienda.

Una segunda masacre tuvo lugar en el barrio El Milagro, del municipio de San Benito, departamento de Petén, donde medios locales confirmaron la muerte de al menos cuatro hombres dentro de un domicilio. Según los reportes preliminares, al menos un hombre resultó herido en este hecho de violencia.

Imágenes desde el segundo de los ataques armados mostraron que al lugar acudieron autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el escenario del crimen. Por el momento no hay ningún pronunciamiento oficial acerca de este hecho de violencia; se espera que en breve las autoridades oficialicen datos de lo ocurrido en Petén.

Mientras tanto, Bomberos Municipales reportaron otros ataques armados que dejaron personas heridas en las zonas 1, 11 y El Milagro, zona 6 de Mixco.

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Mientras tanto, Bomberos Municipales reportaron varios ataques en la Ciudad de Guatemala y lugares aledaños. En la 7a. avenida y 8a. calle de la zona 1, Técnicos en Urgencias Médicas brindaron atención prehospitalaria a un hombre que presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en una de sus piernas.

Tras darle los primeros auxilios, los cuerpos de rescate trasladaron al herido hacia emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Otro de los ataques armados ocurrió en la Calzada Roosevelt y 5a. avenida de la zona 11. En ese lugar, los rescatistas brindaron atención prehospitalaria a dos hombres con heridas por proyectil de arma de fuego. Ambos fueron estabilizados trasladados hacia el Hospital Roosevelt.

Bomberos Municipales de Mixco reportaron otro ataque armado en la colonia El Milagro, zona 6 de ese municipio, con saldo de dos hombres heridos que fueron trasladados hacia un centro asistencial.

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