 Estrenos de la Semana: 3 Películas de Terror y Suspenso
Farándula

Estrenos de la semana: tres películas que llegan con terror, suspenso y mucha tensión

“Insaciable”, “La negociación” e “Insidious” prometen historias que mantendrán al público atento de principio a fin.

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Insidious, Insidious
Insidious / FOTO: Insidious
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Si estás buscando qué ver en el cine esta semana, la cartelera trae varios estrenos para todos los gustos, aunque el suspenso y el terror se llevan buena parte del protagonismo.  "Insaciable", "La negociación" e "Insidious: Fuera del Más Allá" llegan con historias capaces de mantener al público al borde del asiento.

  • "Insaciable": cuando bajar de peso se convierte en una pesadilla

Dirigida por Natalie Erika James, "Insaciable" es una película de terror protagonizada por Midori Francis, Danielle Macdonald y Madeleine Madden.  La historia sigue a Hana, una estudiante de medicina que desarrolla una fuerte obsesión con su imagen corporal después de reencontrarse con una amiga que ha experimentado una transformación física radical.

Hana comienza a utilizar unas misteriosas pastillas para adelgazar y descubre un ingrediente tan perturbador como inesperado: cenizas humanas.

Más estrenos que no te puedes perder

  • "La negociación": un secuestro que conmocionó a Estados Unidos

Para quienes prefieren el suspenso y las historias basadas en hechos reales, "La negociación" cuenta uno de los episodios criminales más sorprendentes de 1977. La película, dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por Bill Skarsgård, Dacre Montgomery y Al Pacino, sigue a Tony Kiritsis, un hombre que, tras sentirse estafado por una compañía hipotecaria, decide tomar como rehén al hijo del presidente de la empresa.

Armado y dispuesto a todo, Kiritsis exige que le devuelvan su dinero, además de una indemnización y una disculpa pública transmitida por televisión.

La millonaria condición que habría aceptado CR7 en su acuerdo prenupcial con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al confirmar su boda en agosto de 2026.

  • "Insidious: Fuera del Más Allá": el terror regresa

La franquicia "Insidious" vuelve con una nueva historia sobrenatural. En esta ocasión, Gemma, una joven madre interpretada por Amelia Eve, vive con su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al aterrador plano conocido como "El Más Allá". Pero su habilidad tiene consecuencias: Gemma no solo puede entrar en esa dimensión habitada por almas perdidas, también puede traer de regreso al mundo real a las entidades que viven allí.

Cuando los demonios descubren su poder, la frontera entre ambos mundos comienza a desaparecer.

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