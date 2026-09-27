Luis Tena anuncia cambio de jugadores y de esquema

Luis Fernando Tena, técnico de la Selección Nacional de Guatemala, compareció este domingo 27 de septiembre a la conferencia oficial previo al partido entre la "Bicolor" y "La Selecta" de El Salvador, juego válido por la fecha 2 de la Nations League de la Concacaf 2026-2027, y en donde los chapines buscar dejar atrás la dolorosa derrota ante Jamaica 3-2 con un gol a un minuto de terminar el partido.
Sobre esa derrota, Luis Fernando Tena aseguró: "Tenemos que platicar sicológicamente con nuestro equipo, porque sabemos nosotros que hicimos un buen partido en términos generales en Jamaica y fue una derrota muy dolorosa; y tenemos que hacer unos cambios tácticos de acuerdo a las circunstancias. Tenemos que estar preparados para todo".
Guatemala recibe a El Salvador un año después de aquella dolorosa derrota (0-1) en el camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (4 de septiembre de 2025), y al ser consultado Tena sobre la evolución de aquel equipo a este, el estratega de los chapines dijo: "En un año creo que hemos evolucionado bien, vamos agregando jugadores más jóvenes, que ellos han ido madurando y se muestran cada vez mejor. Tenemos jugadores en plena madurez futbolística y vamos intentando varios esquemas. Hoy estamos mejor que hace un año".
Luis Tena apuesta por un cambio
El estratega mexicano que dirige a la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, aseguró que para el partido ante El Salvador habrá cambio de jugadores y de esquema de juega, pero que se tratará de conservar una estructura, y todo ello debido a que ante los salvadoreños se debe ser más ofensivos.
"Cambiaré un poco la gente, conservando como siempre una estructura. Cambiará un poco el esquema porque hoy estamos obligados a ser un poco más ofensivos. Hoy tenemos que ir a buscar el arco rival. Creemos que El Salvador se armará muy bien atrás para salir al contragolpe como lo hizo hace un año y le salió muy bien", aseguró Luis Fernando Tena.
Asimismo, Tena confirmó: "Debe haber un cambio de jugadores y de esquema, pero como siempre conservando una estructura, no vamos a cambiar a todos por su puesto".
Y en esa línea de los posibles cambios, en la conferencia de prensa surgió el tema de la portería, donde Tena expuso: "Todavía hay un tiempo para pensar quién estará en la portería. Tenemos tres porteros muy buenos -cuatro si contamos a Fredy Pérez-. La portería de Guatemala está muy bien cubierta por muchos años".
Sobre el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol
Luis Fernando Tena también se refirió al escenario deportivo donde este lunes chocan guatemaltecos y salvadoreños, el estadio El Trébol. En ese sentido, el técnico nacido en México aseveró: "En El Trébol nos sentimos muy a gusto y nos gusta la cancha. El pasto lo tratan muy bien -lo cortan lo más bajo que se pueda para que la pelota vaya lo más rápido que se pueda-. Claro si ya llueve será una cosa de mala suerte y de adecuarse de la mejor manera".
De esta forma, se cumple con los protocolos de la Concacaf en la presentación de la conferencia de prensa de Luis Fernando Tena. Y debido a la lluvia que ha afectado últimamente al país, se decidió, con aval de la Concacaf, no hacer reconocimiento oficial del engramillado de El Trébol para no maltratar el césped para el duelo de mañana a las 20:00 horas.