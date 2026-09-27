Descubre la Ciudad de Guatemala en el Día del Turismo

En el marco del Día Internacional del Turismo, que se celebra este domingo, 27 de septiembre de 2026, el INGUAT resaltó los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Guatemala. Para ello, la entidad ofreció distintos recorridos por diferentes lugares a bordo de trolebús, totalmente gratis.
Luis Morataya, catedrático de turismo, informó que el objetivo de la actividad fue hacer recorridos por lugares emblemáticos de la ciudad capital. Destacó que privilegiaron áreas en las que se ha ido perdiendo el interés en la actualidad.
El profesor añadió que el objetivo de esta actividad es que nuevas generaciones aprendan y conozcan la riqueza cultural e histórica de la ciudad de Guatemala, por medio del turismo local.
Lo más importante es tener sentido de pertenencia, al saber que estamos en una ciudad rica en historia, cultura y tradiciones, pero sobre todo, en un país rico por su gente", expresó el mentor.
El docente resaltó el turismo local como una forma de conocer la calidad de las personas que somos. Consideró que "al conocer estos lugares, vamos a encontrar personas que tienen mucho que ofrecernos".
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Guatemala ofrece variedad de opciones para el turismo
Morataya invitó a que los guatemaltecos le den una oportunidad a la Ciudad de Guatemala para que los sorprenda, porque tiene muchos lugares atractivos con diferentes especialidades, como naturaleza, historia y cultura, entre otros.
Guatemala tiene algo que ofrecernos, dependiendo de nuestros intereses, por favor no dejemos de visitar Guatemala", declaró el profesor de turismo del Liceo Inmaculado Corazón de María.
Cabe destacar que, en el recorrido realizado, se pudo observar la participación de familias completas, conformadas por abuelitos de la tercera edad, padres y hasta niños pequeños. Todos los participantes hicieron el recorrido con total seguridad.
Recorrido por lugares recreativos e históricos
Uno de los recorridos en el trolebús hizo un paseo que incluyó lugares importantes de la Ciudad de Guatemala como los Museos de la zona 13 capitalina, El Cerrito del Carmen, El monumento a Tecún Umán, El Estadio Doroteo Guamuch y el Museo de los Niños, entre otros.
El recorrido inició en el Mercado de Artesanías de la zona 13 capitalina, lugar cercano al Zoológico La Aurora.