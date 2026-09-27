Portugal vence a Noruega sin Cristiano Ronaldo

Portugal consiguió este domingo un importante triunfo como visitante al imponerse 2-1 a Noruega en Oslo, en la segunda jornada de la UEFA Nations League. Joao Félix abrió el marcador para el conjunto portugués, mientras que Erling Haaland igualó de forma parcial para los locales. Sin embargo, Gonçalo Ramos apareció posteriormente para marcar el tanto que le dio los tres puntos a Portugal.
El encuentro también estuvo marcado por la ausencia de Cristiano Ronaldo en el terreno de juego. El delantero del Al-Nassr permaneció en el banquillo durante los 90 minutos y no tuvo participación, después de haber sido titular y capitán en el debut frente a Gales. En la segunda parte, el seleccionador portugués realizó varios cambios e ingresaron Vitinha, Rafael Leao, Francisco Trincao y Ruben Neves.
Portugal es líder solitario de su grupo
Con esta victoria, Portugal suma su segundo triunfo consecutivo en el inicio de esta edición de la UEFA Nations League. El pasado jueves, el conjunto luso derrotó 1-0 a Gales en condición de local, precisamente con Joao Félix como autor del único gol del encuentro. De esta manera, la selección portuguesa mantiene un arranque perfecto y continúa consolidándose en la parte alta de su grupo.
En el otro partido de la jornada, Dinamarca derrotó 2-0 a Gales, resultado que dejó a Portugal como líder solitario del Grupo 4 de la Liga A. El combinado dirigido por Roberto Martínez suma seis puntos de seis posibles y mantiene el paso firme en busca de avanzar a la siguiente fase de la competición.