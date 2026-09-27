Cobán Imperial derrota al Aurora en un partidazo con golazos

Cobán Imperial recibió en su casa, el estadio José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz, al cuadro de Aurora como parte de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, jornada que marca el cierre de la primera vuelta de la fase regular, aunque existe un duelo pendiente de jugarse por reprogramación y es el Municipal vs. Cobán Imperial.
Apertura 2026: Cobán Imperial 3-2 Aurora
Tanto Aurora como Cobán Imperial llegaron a este partido fuera del top 6, que son los lugares que darán al cierre de la fase regular la posibilidad de ir por el título nacional, por lo que la victoria para cualquiera era sumamente importante.
Fue un partido entretenido, con buen ritmo, muchas jugadas a la ofensiva, muy pocas jugadas polémicas, pero lo que más brilló fueron los goles, los cuales fueron de buena manufactura.
Los goles en el estadio José Ángel Rossi
Al 8, una hermosa triangular entre Byron Leal, Ángel Cabrera y Janderson Pereira, terminó con un remate lindo de Pereira y el futbolista brasileño colocaba el 1-0 en el estadio verapacense.
Era el 23 y llegó el empate en el partido. Aurora contragolpeó por la banda izquierda y en un centro de Daniel Baján, el esférico fue encontrado por Héctor Morales, quien de cabeza la envió a la parte superior derecha del portero Tomás Casas, quien volaba, pero solo para adornar la fotografía.
Arrancando la segunda parte, Ramiro Cepeda le dio la oportunidad a Steven Paredes, quien sustituyó a Ángel Cabrera, y en apenas dos minutos en el terreno el juego logró colocar el parcial 2-1. Tras un servicio de banda de Janderson Pererira, el esférico le llegó a Paredes, quien casi perdía el esférico y en su último intentó tocó el balón y ese tomó una parábola que terminó por meterse por la esquina superior derecha de la portería de Liborio Sánchez.
Ya se registraban tres golazos. Y el cuarto no quedaría a deber. Andrés Echeverría cedió pase a José Vivas, quien tomó el esférico y ante la marca de un rival le hizo el rodito con el esférico y quedó de cara a gol. Vivas dominó la pelota, la condujo, la aguantó y cuando tuvo espacio y tiempo sacó un derechazo que se metió al ángulo superior izquierdo del portero Casas.
Al 83, en la recta final del partido, un gol de tijereta de Janderson Pereira terminó por derribar el muro defensivo de Liborio Sánchez para el 3-2 final. Era su doblete en el partido.
El partido terminó en el estadio José Ángel Rossi y los cobaneros suman tres partidos valiosos para llegar a 10 puntos y permanecer en el décimo primer lugar de la tabla de posiciones. Aurora es octavo con 12 puntos.