 El Salvador llega con moral alta al encuentro con Guatemala
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El Salvador llega con moral alta al encuentro con Guatemala

Por su parte, los guatemaltecos encararán el partido con el recuerdo reciente de la derrota ante Jamaica y que la última visita salvadoreña terminó con triunfo.

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Guatemala recibe a El Salvador este lunes 27 de septiembre
Guatemala recibe a El Salvador este lunes 27 de septiembre / FOTO: Archivo EU
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La selección de futbol de El Salvador visitará este lunes a la de Guatemala en el estadio El Trébol, de la capital guatemalteca, envalentonada por el triunfo sobre Martinica en el debut en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La segunda jornada de la fase de grupos del torneo plantea para los locales la obligación de no perder más y la de hacer pagar a su rival de este lunes los platos rotos de la derrota insólita ante Jamaica el 24 de septiembre.

Los salvadoreños son el único país centroamericano que debutó con un triunfo en el torneo regional.

La plantilla que dirige el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez también llega a Guatemala con otro precedente a su favor: en su última visita derrotó a los locales por 0-1. Ese partido correspondió a las eliminatorias del pasado Mundial.

A diferencia de esa ocasión, cuando el partido se jugó sobre césped artificial en el estadio Cementos Progreso, el choque será en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

El partido ha sido programado para las 20:0 horas GT y será dirigido por el árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón.

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Guatemala recibe este lunes a El Salvador - EU Digital

Llegada de los salvadoreños

Los salvadoreños ya se encuentran en Guatemala después de vencer esta semana a Martinica por 3-1, resultado que le permite ser uno de los tres líderes del Grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Guatemala encarará el encuentro tratando de borrar la amargura de su derrota el viernes ante Jamaica por 3-2, en un partido que empezó ganando por 1-0 y que los caribeños definieron a su favor en el minuto 98.

El seleccionador de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, aseguró tras la derrota que salió "molesto" con el marcador, pero no con el rendimiento del equipo.

Tena confiará nuevamente para mañana en la figura de Guatemala y anotador de los dos goles ante Jamaica, el delantero Óscar Santis, quien juega en la primera división del futbol de Malasia y se ha consolidado en los últimos años como el mejor jugador del país centroamericano.

*Información EFE.

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