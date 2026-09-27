 Explora los emblemáticos de Ciudad Guatemala en trolebús
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Recorre los sitios emblemáticos de la Ciudad Guatemala en trolebús y celebra el Día Mundial del Turismo

El Instituto Guatemalteco de Turismo celebra el crecimiento del sector con recorridos gratuitos por la ciudad este domingo 27 de septiembre, destacando la importancia del turismo comunitario y la innovación tecnológica.

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Recorre la Ciudad de Guatemala con Inguat., Alex Meoño.
Recorre la Ciudad de Guatemala con Inguat. / FOTO: Alex Meoño.
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El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) anunció recorridos gratuitos en trolebús por Ciudad de Guatemala este domingo 27 de septiembre, en conmemoración del Día Mundial del Turismo. La actividad, que se llevará a cabo de 9:00 a 15:00 horas, busca invitar a los guatemaltecos a redescubrir los principales atractivos urbanos y resaltar la relevancia del turismo para la economía y las comunidades locales.

Los trolebuses partirán cada 30 minutos desde el Mercado de Artesanías en zona 13 y ofrecerán un recorrido panorámico que incluirá sitios emblemáticos, como el Cerrito del Carmen, el Palacio Nacional de la Cultura y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Durante la celebración, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones gastronómicas, espacios para fotografías y diversas actividades familiares diseñadas para promover el conocimiento y la valoración del patrimonio capitalino.

Este año, Guatemala ha recibido a más de 2.2 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto de 2026, generando un ingreso de US$263.7 millones, lo que representa un incremento del 13% en comparación con el mismo periodo de 2025. Estas cifras reflejan el creciente interés por el país como destino y el impacto positivo del turismo en distintas áreas, como comunidades, emprendimientos y comercios.

Además, el INGUAT resaltó la importancia de fomentar el turismo comunitario, priorizando experiencias basadas en la cultura, el conocimiento local y la participación de las comunidades.

En esta edición, el Día Mundial del Turismo se celebra bajo el lema "Agenda Digital e Inteligencia Artificial para rediseñar el turismo", subrayando la importancia de la innovación tecnológica para hacer del sector una actividad más inteligente, inclusiva y sostenible. El INGUAT destacó que la tecnología debe integrarse para proteger los ecosistemas y el patrimonio cultural, impulsar el comercio responsable y ampliar oportunidades económicas en los territorios.

El Día Mundial del Turismo, instituido en 1980, se celebra cada 27 de septiembre para reconocer su valor social, cultural y económico, así como su papel en fortalecer comunidades y generar desarrollo en Guatemala.

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