 Carlos Ruiz fue homenajeado por el FC Dallas
Deportes

Carlos Ruiz fue homenajeado por el FC Dallas

El FC Dallas reconoció a Carlos “El Pescadito” Ruiz durante la Noche de Leyendas, junto a otras cuatro figuras que dejaron huella en la historia del club texano.

Compartir:
Carlos Ruiz durante su etapa con el FC Dallas de la Major League Soccer - MLS
Carlos Ruiz durante su etapa con el FC Dallas de la Major League Soccer / FOTO: MLS
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Carlos "El Pescadito" Ruiz volvió a ser protagonista en Dallas, donde el FC Dallas le rindió homenaje durante su tradicional Noche de Leyendas. El histórico delantero guatemalteco fue reconocido junto a David Ferreira, Zach Loyd, Dax McCarty y Ronnie O’Brien, figuras que dejaron una huella importante en la historia de la institución texana.

Ruiz, máximo goleador histórico de la Selección de Guatemala, recordó con especial cariño su paso por el club, donde se convirtió en uno de los referentes de la franquicia. "Siento más cariño y más respeto por parte de FC Dallas, de la afición y de la administración", expresó el exdelantero durante una entrevista, en la que también rememoró los momentos que vivió durante sus años como futbolista de los Hoops.

Los números de Ruiz en el FC Dallas

En su primera etapa con el FC Dallas, entre 2005 y 2007, Ruiz disputó 68 partidos de temporada regular y marcó 31 goles. Además, consiguió cinco anotaciones en seis encuentros de playoffs, números que lo colocaron entre los principales goleadores en la historia de la institución. Después de casi una década, el guatemalteco regresó al equipo en 2016 para disputar el tramo final de su carrera profesional.

Su última etapa con el FC Dallas también quedó marcada por un momento especial. Ruiz anotó un gol agónico frente al Seattle Sounders el 16 de octubre de 2016, en uno de sus últimos partidos como profesional. Años después, el club texano volvió a reconocer su legado y le abrió las puertas en una noche dedicada a sus grandes figuras, destacando así la importancia que tuvo el delantero guatemalteco en la historia del equipo.

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar