Carlos Ruiz fue homenajeado por el FC Dallas

Carlos "El Pescadito" Ruiz volvió a ser protagonista en Dallas, donde el FC Dallas le rindió homenaje durante su tradicional Noche de Leyendas. El histórico delantero guatemalteco fue reconocido junto a David Ferreira, Zach Loyd, Dax McCarty y Ronnie O’Brien, figuras que dejaron una huella importante en la historia de la institución texana.
Ruiz, máximo goleador histórico de la Selección de Guatemala, recordó con especial cariño su paso por el club, donde se convirtió en uno de los referentes de la franquicia. "Siento más cariño y más respeto por parte de FC Dallas, de la afición y de la administración", expresó el exdelantero durante una entrevista, en la que también rememoró los momentos que vivió durante sus años como futbolista de los Hoops.
Los números de Ruiz en el FC Dallas
En su primera etapa con el FC Dallas, entre 2005 y 2007, Ruiz disputó 68 partidos de temporada regular y marcó 31 goles. Además, consiguió cinco anotaciones en seis encuentros de playoffs, números que lo colocaron entre los principales goleadores en la historia de la institución. Después de casi una década, el guatemalteco regresó al equipo en 2016 para disputar el tramo final de su carrera profesional.
Su última etapa con el FC Dallas también quedó marcada por un momento especial. Ruiz anotó un gol agónico frente al Seattle Sounders el 16 de octubre de 2016, en uno de sus últimos partidos como profesional. Años después, el club texano volvió a reconocer su legado y le abrió las puertas en una noche dedicada a sus grandes figuras, destacando así la importancia que tuvo el delantero guatemalteco en la historia del equipo.