Video capta camión sin frenos antes de volcar en la VAS

El pasado viernes se registró un peligroso accidente de tránsito en la carretera de pago VAS y los momentos previos quedaron grabados por un conductor que notó que el camión de volteo implicado se quedó sin frenos previo a una curva.
Las dramáticas imágenes muestran como el chofer del camión intentaba frenar sin éxito. La unidad de transporte iba cargada con varias rocas, algunas de gran tamaño.
Medios locales indicaron que el accidente del camión ocurrió en el trayecto hacia Villa Hermosa, en el municipio de San Miguel Petapa. La carga del camión alcanzó un carro liviano al momento de volcar, por lo que se reportó que un conductor quedó herido.
Asimismo, otras imágenes posteriores al impacto vial muestran que el carro alcanzado por las rocas quedó totalmente destruido. En la carretera quedaron tiradas piedras de gran tamaño, mientras el carro quedó con varias piezas destrozadas.
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Accidente de camión sin fallecidos
Medios locales narraron que el accidente de tránsito del camión tampoco dejó personas fallecidas y destacaron que por el incidente se reportó congestionamiento y reducción de carriles en la VAS.