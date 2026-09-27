Las 10 mejores series de TV que debes ver según expertos

Una selección realizada por profesionales de la televisión reunió algunas de las producciones que más han marcado la pantalla en las últimas décadas. Entre dramas, comedias y sátiras, el listado incluye títulos que transformaron la manera de contar historias.
¿Cuáles son las mejores series de televisión del siglo XXI? Más de 500 profesionales de la industria participaron en una encuesta organizada por The New York Times para responder esta pregunta y elegir las producciones que, a su criterio, dejaron una huella.
Las 10 mejores series de televisión
- 1. Breaking Bad
La producción de Vince Gilligan ocupa el primer lugar. Protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, sigue la transformación de Walter White, un profesor de química que termina involucrado en el mundo criminal.
- 2. The Wire
Ambientada en Baltimore, aborda el narcotráfico, la policía, la política, los medios de comunicación y el sistema educativo, con una mirada crítica sobre las instituciones.
- 3. Mad Men
La serie creada por Matthew Weiner lleva al espectador al mundo de la publicidad de los años sesenta y sigue al enigmático Don Draper mientras enfrenta conflictos personales y profesionales.
- 4. Succession
La lucha por el control de un poderoso conglomerado empresarial convierte a la familia Roy en el centro de una historia marcada por ambición, poder y conflictos familiares.
Más de las mejores series
- 5. Fleabag
Phoebe Waller-Bridge protagoniza esta comedia dramática que combina humor negro, pérdidas personales y crisis existenciales. Aunque tuvo únicamente dos temporadas, consiguió un enorme impacto.
- 6. Game of Thrones
La producción basada en las novelas de George R. R. Martin se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su universo fantástico, sus intrigas políticas y su enorme producción.
- 7. Veep
Julia Louis-Dreyfus interpreta a Selina Meyer, una política que enfrenta situaciones caóticas mientras intenta avanzar dentro del gobierno estadounidense.
- 8. 30 Rock
La comedia creada por Tina Fey muestra, con humor y situaciones absurdas, el detrás de cámaras de un programa de televisión.
- 9. Curb Your Enthusiasm
Larry David interpreta una versión ficticia de sí mismo en una serie caracterizada por situaciones incómodas, improvisación y humor sobre las normas sociales.
- 10. Atlanta
Donald Glover encabeza esta producción que combina música, comedia, surrealismo y crítica social a través de una narrativa poco convencional.