 Bradley muestra las heridas que le dejó el golpe de Monreal
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Dewinder Bradley muestra las heridas que le dejó el golpe de Ernesto Monreal

Dewinder Bradley utilizó sus redes sociales para mostrar el corte que sufrió en el rostro tras recibir una patada de Ernesto Monreal, defensor de Xelajú MC.

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Dewinder Bradley terminó con un golpe en la victoria de Comunicaciones ante Xelajú - Willber Colloy
Dewinder Bradley terminó con un golpe en la victoria de Comunicaciones ante Xelajú / FOTO: Willber Colloy
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Comunicaciones se impuso 2-3 a Xelajú MC este sábado, en un partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 que estuvo marcado por la intensidad, las expulsiones y varias acciones que dejaron jugadores lesionados. Entre los afectados estuvo el delantero guatemalteco Dewinder Bradley, quien, pese al fuerte golpe que recibió en el rostro, logró completar el encuentro.

La acción se produjo durante el primer tiempo, cuando Bradley recibió un impacto de los tacos de Ernesto Monreal en el rostro. El golpe le provocó varios cortes en la frente y una fuerte hemorragia, por lo que el atacante tuvo que utilizar una protección para contener el sangrado durante el resto del partido. La jugada terminó con la expulsión del defensor de Xelajú MC.

La imagen de Dewinder Bradley

Después del encuentro, Bradley mostró en sus redes sociales las consecuencias del impacto y compartió una fotografía en la que se observan los cortes que sufrió en la frente. El delantero acompañó la imagen con un mensaje irónico: "Qué caricia tan satisfactoria +3", en referencia al golpe que recibió durante el duelo disputado en el estadio Mario Camposeco.

Comunicaciones también terminó el partido con otros dos jugadores afectados: Emerson Raymundo y Agustín Vuletich. Aunque el club todavía no ha dado a conocer oficialmente sus respectivos diagnósticos, Raymundo habría sufrido una lesión en la nariz y Vuletich presentó un fuerte golpe que podría estar relacionado con una lesión en la clavícula. Bradley, por su parte, pudo terminar el compromiso y, a falta de una evaluación médica que confirme su estado, todo apunta a que podría estar disponible para la próxima jornada.

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Dewinder Bradley comparte imagen del golpe que recibió en el Xelajú MC vs. Comunicaciones - Instagram @de_brad13

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