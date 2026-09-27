 Selección de España desconvoca a Eric García
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Selección de España desconvoca a Eric García

Eric García abandonó la concentración de España debido a molestias en la rodilla izquierda, por lo que fue desconvocado y regresó a Barcelona.

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Eric García abandona la concentración de España por lesión - Selección Española de Fútbol
Eric García abandona la concentración de España por lesión / FOTO: Selección Española de Fútbol
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La selección española realizó un cambio en su convocatoria de cara a sus próximos compromisos de la Liga de Naciones. Robin Le Normand, defensa del Atlético de Madrid, se incorporó este domingo a la concentración del combinado dirigido por Luis de la Fuente en sustitución de Eric García, quien quedó fuera de la lista debido a unas molestias en la rodilla izquierda.

Eric García comenzó a sentir las molestias antes del partido que España disputó contra Inglaterra en Wembley. Después de regresar a España, el futbolista del Barcelona fue sometido a las correspondientes pruebas médicas y, tras conocer los resultados, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió desconvocarlo para evitar cualquier riesgo ante la cercanía de los siguientes encuentros.

La RFEF no reveló detalles sobre la lesión de Eric García

La RFEF no ofreció mayores detalles sobre el estado físico del defensor azulgrana, aunque la decisión de apartarlo de la convocatoria apunta a una lesión de carácter leve. El objetivo, según explicó el organismo, es preservar la salud del jugador y evitar que la situación pueda agravarse durante los compromisos internacionales.

Con su incorporación, Le Normand vuelve a formar parte de la selección española después de varios meses de ausencia. El central fue parte del equipo que conquistó la Eurocopa de 2024 y su última convocatoria con España había sido en octubre de 2025, cuando participó en los partidos de clasificación para el Mundial frente a Georgia y Bulgaria, ambos como titular. Ahora, tendrá una nueva oportunidad de competir con la Roja en la Liga de Naciones.

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