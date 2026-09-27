De Timbiriche al Fondo: La Triste Historia de un Integrante

Diego Schoening, reconocido por formar parte de Timbiriche, uno de los grupos juveniles más importantes de México, recordó una etapa complicada de su vida en la que enfrentó problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas. El cantante, quien alcanzó la fama desde muy joven junto a otros integrantes del grupo, contó que el éxito y la exposición pública estuvieron acompañados por experiencias personales que posteriormente tuvieron consecuencias en su vida.
De acuerdo con las declaraciones retomadas por Infobae, Schoening reconoció que atravesó un periodo de consumo que llegó a afectar seriamente su bienestar. El artista explicó que llegó a un punto en el que comprendió que su situación estaba fuera de control.
Uno de los momentos determinantes ocurrió cuando se vio frente al espejo y tuvo la sensación de que su vida estaba cayendo en un "barril sin fondo". Fue entonces cuando decidió reconocer que necesitaba ayuda. El integrante de Timbiriche recurrió a su padre, a quien pidió apoyo para enfrentar aquella situación.
Su testimonio muestra cómo, pese a haber alcanzado la fama y formar parte de uno de los grupos musicales más populares de México, también tuvo que enfrentar dificultades personales lejos de los escenarios. Schoening formó parte de la generación de artistas que crecieron dentro de Timbiriche, agrupación que marcó a varias generaciones con sus canciones y espectáculos.
Más del cantante de Timbiriche
La fama llegó cuando sus integrantes todavía eran muy jóvenes, convirtiéndolos en figuras reconocidas de la televisión y la música mexicana. Sin embargo, detrás del éxito también existieron historias personales complejas.
En el caso de Schoening, hablar públicamente sobre su experiencia con las adicciones permitió conocer una faceta diferente de su trayectoria. Su relato se centra en el momento en que aceptó que necesitaba apoyo y decidió acudir a su familia.
La historia del cantante también recuerda que los problemas de consumo pueden afectar a personas independientemente de su nivel de fama, éxito o situación económica. En su caso, reconocer que necesitaba ayuda fue un paso fundamental para comenzar a enfrentar aquella etapa de su vida.