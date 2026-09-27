 De Timbiriche al Fondo: La Triste Historia de un Integrante
Farándula

De Timbiriche al fondo: el integrante que se perdió en las adicciones, sin dinero y obligado a pedir ayuda

El exintegrante de Timbiriche habló sobre una de las etapas más difíciles de su vida, marcada por el consumo de alcohol y drogas.

Compartir:
Timbiriche, Timbiriche
Timbiriche / FOTO: Timbiriche
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Diego Schoening, reconocido por formar parte de Timbiriche, uno de los grupos juveniles más importantes de México, recordó una etapa complicada de su vida en la que enfrentó problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas. El cantante, quien alcanzó la fama desde muy joven junto a otros integrantes del grupo, contó que el éxito y la exposición pública estuvieron acompañados por experiencias personales que posteriormente tuvieron consecuencias en su vida.

De acuerdo con las declaraciones retomadas por Infobae, Schoening reconoció que atravesó un periodo de consumo que llegó a afectar seriamente su bienestar. El artista explicó que llegó a un punto en el que comprendió que su situación estaba fuera de control.

Uno de los momentos determinantes ocurrió cuando se vio frente al espejo y tuvo la sensación de que su vida estaba cayendo en un "barril sin fondo". Fue entonces cuando decidió reconocer que necesitaba ayuda. El integrante de Timbiriche recurrió a su padre, a quien pidió apoyo para enfrentar aquella situación.

Su testimonio muestra cómo, pese a haber alcanzado la fama y formar parte de uno de los grupos musicales más populares de México, también tuvo que enfrentar dificultades personales lejos de los escenarios. Schoening formó parte de la generación de artistas que crecieron dentro de Timbiriche, agrupación que marcó a varias generaciones con sus canciones y espectáculos.

Más del cantante de Timbiriche

La fama llegó cuando sus integrantes todavía eran muy jóvenes, convirtiéndolos en figuras reconocidas de la televisión y la música mexicana. Sin embargo, detrás del éxito también existieron historias personales complejas.

Tom Cruise y Kate Middleton: el gesto en plena alfombra roja que desató la polémica

Tom Cruise y Kate Middleton protagonizaron un inesperado momento durante el estreno de Digger en Londres.

En el caso de Schoening, hablar públicamente sobre su experiencia con las adicciones permitió conocer una faceta diferente de su trayectoria. Su relato se centra en el momento en que aceptó que necesitaba apoyo y decidió acudir a su familia.

La historia del cantante también recuerda que los problemas de consumo pueden afectar a personas independientemente de su nivel de fama, éxito o situación económica. En su caso, reconocer que necesitaba ayuda fue un paso fundamental para comenzar a enfrentar aquella etapa de su vida.

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar