Tom Cruise y Kate Middleton: Polémica en la Alfombra Roja

Tom Cruise volvió a convertirse en protagonista de un momento relacionado con la familia real británica. Durante el estreno de Digger en Londres, el actor tuvo un gesto con Kate Middleton que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre el protocolo de la monarquía británica.
El encuentro ocurrió el martes 22 de septiembre en el famoso ODEON Luxe Leicester Square. En el lugar se realizó la Royal Film Performance, una gala a la que asistieron el príncipe William y la princesa de Gales para acompañar la presentación de la nueva película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu.
Mientras las cuatro figuras descendían por las escaleras de la alfombra roja, Tom Cruise tomó la mano de Kate Middleton para ayudarla a bajar. La princesa aceptó el gesto con naturalidad, mientras las cámaras captaban el momento.
El actor también saludó a Kate con un beso en la mejilla y tuvo una actitud cercana con ella y el príncipe William durante el evento. La escena llamó especialmente la atención porque Cruise ya había tenido un gesto similar con Kate durante el estreno de Top Gun: Maverick en 2022.
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La reacción en redes sociales fue dividida. Mientras algunos usuarios consideraron que se trató simplemente de un gesto de cortesía, otros cuestionaron que el actor iniciara contacto físico con un integrante de la familia real. El debate surgió principalmente por las tradicionales normas de etiqueta que rodean a la familia real británica.
Sin embargo, un análisis de protocolo citado por medios internacionales señala que no existe una regla oficial que prohíba tocar a un miembro de la familia real.
Las tradiciones reales sí establecen formas específicas de saludo y recomiendan que el contacto físico sea iniciado por el integrante de la monarquía. Por ello, el gesto de Cruise ha sido interpretado de distintas maneras, aunque no necesariamente constituye una infracción formal.
La cercanía entre el actor y los príncipes de Gales tampoco es nueva. Cruise coincidió con William y Kate en 2022 y mantiene desde hace años vínculos públicos con la familia real británica.