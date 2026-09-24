 Ex Miss Jamaica Denuncia a Miss Universo tras Caída Escénica
Farándula

Miss Jamaica 2025 denuncia a Miss Universo

Gabrielle Henry, ex Miss Jamaica, presentó una demanda contra la Organización Miss Universo casi un año después de sufrir una grave caída.

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Miss Jamaica, Miss Jamaica
Miss Jamaica / FOTO: Miss Jamaica
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El accidente que sufrió Gabrielle Henry,  Miss Jamaica en Miss Universo 2025, vuelve a generar atención internacional luego de que la joven presentara una demanda contra la Organización Miss Universo por lo ocurrido durante la competencia. La demanda fue presentada el pasado 21 de septiembre ante el Tribunal Superior de Delaware.

En ella, Henry acusa de negligencia a la organización y a otras empresas relacionadas con la producción del certamen. El accidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025, durante la competencia preliminar destraje de noche en Tailandia.

Gabrielle Henry se encontraba realizando el recorrido que había ensayado previamente cuando cayó por una abertura ubicada en el escenario. De acuerdo con la versión presentada en la demanda, la abertura no estaba debidamente señalizada ni cubierta. Además, Henry sostiene que la intensa iluminación del escenario habría dificultado que pudiera identificar el peligro mientras realizaba su presentación.

Tras la caída, la ex Miss Jamaica perdió el conocimiento y fue trasladada de emergencia a un hospital en Bangkok.  Los documentos judiciales señalan que sufrió una lesión cerebral traumática, además de una hemorragia subaracnoidea, una contusión hemorrágica en el lóbulo frontal y una hemorragia subdural.

Más de la ex Miss Jamaica

La Organización Miss Universo informó posteriormente que también había sufrido una fractura y lesiones en el rostro. Henry permaneció hospitalizada hasta el 10 de diciembre de 2025. Según su demanda, después del accidente continuó presentando síntomas neurológicos y cognitivos que requieren tratamiento, rehabilitación y seguimiento médico.

La ex Miss Jamaica presentó cinco acusaciones, entre ellas negligencia, responsabilidad spor las condiciones del escenario, contratación y supervisión negligentes, además de afectación emocional.

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La demanda también incluye a Miss Grand International, organización que participó como anfitriona local y productora del certamen. Henry sostiene que las lesiones también afectaron su trayectoria profesional, ya que en ese momento realizaba una residencia médica en oftalmología.

Por su parte, la Organización Miss Universo señaló que todavía no había recibido formalmente la demanda y, por ello, no podía pronunciarse sobre las acusaciones.

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