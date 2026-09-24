Luna de Cosecha 2026 en Guatemala: Fecha y Cómo Verla

La Luna de Cosecha 2026 iluminará el cielo de Guatemala este sábado 26 de septiembre, en uno de los fenómenos astronómicos más esperados de septiembre. Aunque el momento exacto de la Luna llena ocurrirá durante la mañana, los guatemaltecos podrán disfrutar de su apariencia más llamativa al caer la noche.
De acuerdo con los cálculos astronómicos para Ciudad de Guatemala, la Luna llena alcanzará su punto máximo a las 10:49 horas del sábado 26 de septiembre. Sin embargo, debido a que este momento ocurrirá durante el día, la mejor oportunidad para observarla será después del atardecer, cuando aparezca por el horizonte oriental.
La Luna de Cosecha podrá observarse en Guatemala durante las noches del 25, 26 y 27 de septiembre, ya que el satélite natural permanecerá prácticamente lleno durante esos días. El sábado 26 será la fecha central del fenómeno. Uno de los atractivos será el tono dorado, amarillo o anaranjado que puede adquirir la Luna cuando se encuentra cerca del horizonte.
Este efecto no significa que el satélite cambie realmente de color: se produce porque su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera terrestre, que dispersa parte de las longitudes de onda azules y permite que predominen los tonos cálidos. Para disfrutar mejor del espectáculo astronómico en Guatemala, se recomienda buscar un sitio con vista despejada hacia el este, lejos de edificios altos y, de ser posible, de la contaminación lumínica.
Más de la luna de cosecha
También puede ser útil llegar antes del atardecer para elegir un buen punto de observación. El nombre Luna de Cosecha tiene su origen en las tradiciones agrícolas del hemisferio norte. Se utiliza para identificar la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño, que en 2026 ocurrió el 22 de septiembre.
Históricamente, la aparición temprana de la Luna después de la puesta del Sol proporcionaba horas adicionales de iluminación natural, algo especialmente importante para los agricultores antes de la llegada de la electricidad. La Luna llena de septiembre será, así, una oportunidad para observar el cielo guatemalteco y disfrutar de un fenómeno que combina astronomía, tradición y uno de los paisajes nocturnos más llamativos del año.