 Botella de agua: metal, plástico o vidrio, ¿cuál elegir?
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Botella de metal, plástico o vidrio: ¿cuál es mejor para beber agua todos los días?

Metal, vidrio y plástico tienen diferencias que pueden hacer que una opción sea más adecuada que otra según el uso y la rutina.

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Botella / FOTO: Botella
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Elegir una botella reutilizable para tomar agua todos los días parece una decisión sencilla, pero el material puede marcar diferencias en resistencia, limpieza, peso y conservación de la temperatura. Las botellas reutilizables se han convertido en un accesorio habitual para quienes buscan mantenerse hidratados en la oficina, el gimnasio, durante viajes o simplemente en casa.

Sin embargo, entre las opciones de metal, plástico y vidrio, cada una ofrece características distintas que conviene conocer antes de elegir. Las botellas de acero inoxidable destacan por su resistencia y durabilidad. Pueden soportar golpes y traslados frecuentes sin romperse, por lo que son una alternativa práctica para llevar en la mochila o utilizar durante actividades deportivas.

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Botella de vidrio o de plástico: ¿qué genera más partículas? Saúl Vallejos es doctor en Química Avanzada por la Universidad de Burgos y dirige el Grupo de Polímeros. Charla completa en el canal de YouTube UBUinvestiga: "Polímeros, plásticos y otros animales fantásticos | Saúl Vallejos Calzada en BASF (Tarragona)". ciencia cientifico plastico polimero quimica

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Además, muchos modelos cuentan con doble pared y aislamiento térmico, lo que permite mantener el agua fría o caliente durante varias horas.  Su principal desventaja es que suelen pesar más que las botellas de plástico y algunos diseños tienen tapas complejas que requieren mayor atención durante la limpieza.

¿Qué tipo de botella me conviene?

El vidrio es otra alternativa para quienes priorizan una experiencia de consumo más neutra. Este material no suele retener olores y permite observar fácilmente si existen residuos en el interior de la botella. Su principal inconveniente es la fragilidad. Aunque algunos modelos incorporan fundas de silicona para reducir el riesgo de daños, una caída puede provocar que el recipiente se quiebre.

Por ello, puede resultar más práctico para utilizar en casa o en la oficina que durante desplazamientos constantes. Las botellas de plástico reutilizables tienen como principales ventajas su bajo peso y precio. Son fáciles de transportar y pueden ser convenientes para trayectos cortos.

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Sin embargo, es importante revisar constantemente su estado. Las rayaduras, deformaciones, manchas u olores persistentes son señales para considerar un reemplazo.  También es recomendable utilizar el recipiente para bebidas compatibles con el material y evitar conservarlo en condiciones que puedan acelerar su deterioro.

En definitiva, la elección entre metal, vidrio o plástico depende del uso que se le dará. La resistencia, el peso, la facilidad de limpieza y la frecuencia de traslado son factores clave para encontrar la botella reutilizable que mejor se adapte a cada rutina.

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