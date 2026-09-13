 Desenmascarando 8 mitos del dolor de espalda y su impacto
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8 mitos sobre el dolor de espalda que podrían estar afectando tu salud

El dolor de espalda es uno de los problemas más comunes y, pese a ello, todavía existen muchas creencias sobre sus causas, tratamientos y formas de prevenirlo.

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Dolor de Espalda, Mayo Clinic Health System
Dolor de Espalda / FOTO: Mayo Clinic Health System
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El dolor de espalda puede afectar a casi el 80 % de los adultos en algún momento de su vida. Sin embargo, alrededor de este padecimiento existen varios mitos que pueden llevar a adoptar hábitos poco convenientes.  Un documento de Mayo Clinic Health System reúne ocho de las creencias más comunes y explica qué hay detrás de cada una.

  • Levantar objetos pesados es la principal causa

Aunque levantar peso con una técnica incorrecta puede contribuir al dolor de espalda, no es el único responsable. El sedentarismo, la mala postura, la obesidad y los factores genéticos también pueden influir.

  • El reposo en cama es la mejor solución

Descansar algunos días puede ayudar cuando existe una distensión muscular, pero permanecer completamente inactivo podría prolongar o empeorar el dolor. En determinados casos, caminar, nadar y realizar ejercicios de bajo impacto pueden favorecer la recuperación.

  • Sentarse sobre una cartera provoca dolor de espalda

Una cartera grande en el bolsillo trasero puede inclinar la pelvis y comprimir el nervio ciático, ocasionando dolor o entumecimiento en las piernas y las caderas, especialmente después de permanecer sentado durante mucho tiempo.

  • Todo dolor de espalda es grave

No necesariamente. Las distensiones y los esguinces musculares son causas frecuentes, y gran parte de los dolores de espalda pueden desaparecer por sí solos.

Más sobre el dolor de espalda

  • Hay que evitar el ejercicio

La actividad física suele ser recomendable para controlar y prevenir el dolor de espalda. Fortalecer la zona central, mejorar la flexibilidad y mantener un peso saludable puede contribuir a una espalda más sana.

  • La cirugía es la única opción

El dolor de espalda crónico también puede tratarse con fisioterapia, medicamentos, inyecciones y cambios en el estilo de vida. Sin embargo, síntomas como debilidad, entumecimiento, dolor que baja por las piernas o nuevos problemas de control intestinal o vesical requieren atención médica inmediata.

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  • Un colchón firme siempre es mejor

No existe una firmeza ideal para todas las personas. La elección depende del soporte, comodidad y necesidades individuales.

  • La mala postura no afecta la espalda

Pasar horas encorvado frente a una computadora o mirando el teléfono puede tensar músculos y articulaciones. Mantener una postura adecuada y utilizar equipo ergonómico puede ayudar a prevenir y aliviar el dolor.

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