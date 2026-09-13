Desenmascarando 8 mitos del dolor de espalda y su impacto

El dolor de espalda puede afectar a casi el 80 % de los adultos en algún momento de su vida. Sin embargo, alrededor de este padecimiento existen varios mitos que pueden llevar a adoptar hábitos poco convenientes. Un documento de Mayo Clinic Health System reúne ocho de las creencias más comunes y explica qué hay detrás de cada una.
- Levantar objetos pesados es la principal causa
Aunque levantar peso con una técnica incorrecta puede contribuir al dolor de espalda, no es el único responsable. El sedentarismo, la mala postura, la obesidad y los factores genéticos también pueden influir.
- El reposo en cama es la mejor solución
Descansar algunos días puede ayudar cuando existe una distensión muscular, pero permanecer completamente inactivo podría prolongar o empeorar el dolor. En determinados casos, caminar, nadar y realizar ejercicios de bajo impacto pueden favorecer la recuperación.
- Sentarse sobre una cartera provoca dolor de espalda
Una cartera grande en el bolsillo trasero puede inclinar la pelvis y comprimir el nervio ciático, ocasionando dolor o entumecimiento en las piernas y las caderas, especialmente después de permanecer sentado durante mucho tiempo.
- Todo dolor de espalda es grave
No necesariamente. Las distensiones y los esguinces musculares son causas frecuentes, y gran parte de los dolores de espalda pueden desaparecer por sí solos.
Más sobre el dolor de espalda
- Hay que evitar el ejercicio
La actividad física suele ser recomendable para controlar y prevenir el dolor de espalda. Fortalecer la zona central, mejorar la flexibilidad y mantener un peso saludable puede contribuir a una espalda más sana.
- La cirugía es la única opción
El dolor de espalda crónico también puede tratarse con fisioterapia, medicamentos, inyecciones y cambios en el estilo de vida. Sin embargo, síntomas como debilidad, entumecimiento, dolor que baja por las piernas o nuevos problemas de control intestinal o vesical requieren atención médica inmediata.
- Un colchón firme siempre es mejor
No existe una firmeza ideal para todas las personas. La elección depende del soporte, comodidad y necesidades individuales.
- La mala postura no afecta la espalda
Pasar horas encorvado frente a una computadora o mirando el teléfono puede tensar músculos y articulaciones. Mantener una postura adecuada y utilizar equipo ergonómico puede ayudar a prevenir y aliviar el dolor.