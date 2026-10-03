 Resultado Cobán Imperial vs. Malacateco por el Apertura 2026
Deportes

Cobán Imperial derrota a Malacateco y se acerca al objetivo del top 6

Con goles de Juan Winter y Kenneth Valdez, le permite a los cobaneros celebrar su tercer triunfo -todos en casa- tras 12 partidos disputados.

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Juan Winter celebrando gol en el estadio José Ángel Rossi
Juan Winter celebrando gol en el estadio José Ángel Rossi / FOTO: Cobán Imperial
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La jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Nacional continuó este sábado 3 de octubre con el duelo entre Cobán Imperial del técnico argentino Ramiro Cepeda y el Deportivo Malacateco del estratega guatemalteco Carlos Robles. El duelo se desarrolló en el estadio José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz, con la presencia de poco público en las gradas y en los alrededores del escenario deportivo ecológico. 

Apertura 2026: Cobán Imperial 2-0 Malacateco

Un gol tempranero de Juan Winter a los 11 minutos terminó por adelantar al equipo local y con ello tomar ventaja en el marcador. Una triangular en la cual participó Ángel Cabrera, Janderson Pereira y Delfino Álvarez terminó con una asistencia de Cabrera a Juan Winter, quien frente a la portería y con marca de un rival definió la jugada para el gol que adelantaba al "Príncipe Azul".

Malacateco pudo empatar el partido al minuto 22, pero un cabezazo bajo el arco de Elíser Quiñones terminó por salir desviado del arco defendido por Tomás Casas y de forma sorprendente los visitantes no lograban alcanzar la igualdad.

Triunfo cobanero bajo la lluvia 

Para el segundo tiempo, los técnicos realizaron varias variantes para darle otra cara a sus equipos. Por Cobán Imperial ingresaron Kenneth Valdez y William Amaya por Lester Ical y Julio Sandoval, respectivamente; por Malacateco entraron José Erick Corena, Vidal Paz y Gabino Vásquez por Elíser Quiñones, Nelson Andrade y José Javier Longo, respectivamente.

Al 54, Cobán Imperial quemaba su segunda ventana con el cambio de: Steven Paredes (ingresó) por Delfino Álvarez (salió).

Cobán Imperial pudo sentenciar el partido al 60 con un remate de Janderson Pereira, pero su tiro pegó en el travesaño y posteriormente rebotó en la cabeza de Abel Guzmán para que finalmente se perdiera en la línea de fondo y se generara un tiro de esquina.  

Al minuto 70 comenzó a caer una fuerte lluvia sobre el escenario deportivo de las Verapaces.

Malacateco tuvo el chance de empatar a través de Fernando Morales con un tiro libre, pero su remate fue directo a las manos de Tomás Casas, quien dio rebote, pero a jugada no tuvo mayor consecuencia.

Al 78 se sentenció el partido tras una gran jugada de Ángel Cabrera quien mandó un globito al arco de Guzmán, pero que se fue a estrellar a la base del paral derecho del portero visitante, pero ahí justamente estaba Kenneth Valdez, quien solo dio un toque sutil y puso el 2-0 y con ello el triunfo.

Cobán Imperial ganó el partido y sumó su tercer triunfo del campeonato de los 12 disputados hasta hoy. Todos sus triunfos han sido en casa. Los cobaneros se acercan poco a poco al top 6 del campeonato Apertura 2026.  

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Árbitros conversando con los capitanes de Cobán Imperial y Malacateco - Captura de video

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