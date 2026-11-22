Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre y una mujer durante la tarde de este domingo, 22 de noviembre de 2026, porque ambos son acusados de presunto coyotaje. Según las autoridades, los detenidos tienen una orden de extradición a Estados Unidos (EE. UU.) pendiente de ejecutar.
Ambos fueron detenidos mediante un operativo que se desarrolló en la Calle 15 de Septiembre del municipio de La Gomera, departamento de Escuintla. Los uniformados describieron que la detención se hizo efectiva a un costado del Parque Jerusalén.
Los dos detenidos por presunto coyotaje fueron identificados como Greysy, de 39 años y Luis, de 38. En un comunicado, la PNC aseguró que los dos son requeridos por la justicia de EE. UU..
A los detenidos se les busca por conspiración para transportar y albergar a migrantes indocumentados, indicaron las autoridades. Los señalados por coyotaje portaban dos armas de fuego al momento de la detención, indicó la PNC.
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Captura por presunto coyotaje y decomiso
Según las autoridades policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para los trámites que corresponden al proceso de extradición.
Además, a los presuntos implicados en actividades de coyotaje se les decomisó el vehículo en el que se transportaban, indicaron fuentes policiales.
Ambos detenidos son señalados de ser presuntos coyotes; es decir, personas que se dedican al tránsito de migrantes de forma ilegal hacia el territorio de Estados Unidos.
Cabe destacar que el Gobierno de EE. UU. mantiene una fuerte campaña en contra de la inmigración ilegal. Las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, han sido criticadas por la crueldad con la que las autoridades de ese país actúan en contra de la población inmigrante, incluso separando familias.