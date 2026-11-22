Durante el primer partido de los playoffs de la Major League Soccer (MLS), celebrado el sábado 21 de noviembre de 2026 entre Inter Miami vs. Columbus Crew, el futbolista argentino Lionel Messi quedó en el ojo del huracán de las polémicas por haber lanzado el balón al rostro en dos oportunidades a su rival Gonzalo Tapia en una acción claramente antideportiva y con intencionalidad del mejor jugador del mundo.
El árbitro Allen Chapman mostró tarjeta amarilla tanto a Messi como a Tapia, al considerar que la fuerza empleada no alcanzó el nivel de conducta violenta para una expulsión, y el VAR no solicitó revisión. Pero tras dicha acción de Messi y lo actuado por el árbitro, existe molestia porque Messi no fue expulsado, y surge la pregunta: ¿Puede la MLS intervenir en el caso de Lionel Messi? La respuesta es sí, pero existen algunas excepciones, la cuales te informamos en esta nota periodística.
¿Cuándo puede actuar el Comité Disciplinario de la MLS?
Según los lineamientos de la MLS Disciplinary Committee Principles and Parameters, el Comité Disciplinario suele revisar jugadas no vistas por el árbitro o de gravedad extrema.
Cuando el árbitro ya vio la acción y aplicó una amonestación, una intervención posterior de la liga solo procede si se determina que la jugada era una tarjeta roja clara e inequívoca o un acto atroz que compromete la seguridad de los jugadores o la integridad del juego.
El Comité Disciplinario, integrado por tres exjugadores de la MLS, un exentrenador de la MLS y un exárbitro de la MLS, utilizará los siguientes parámetros para determinar cuándo puede actuar en virtud de la Revisión de Video:
- 1. Cuando el árbitro no ve el incidente (por ejemplo, una infracción sin balón) y, por lo tanto, no tiene la oportunidad de actuar
- 2. Cuando el árbitro ve un incidente y muestra una tarjeta roja
Y es justamente el punto tres en el cual el Comité Disciplinario de la MLS podría intervenir. A continuación te lo explicamos:
- El Comité actuará en los casos en que la sanción disciplinaria adicional justifique una suspensión de al menos dos partidos
Las excepciones del punto 3:
En los casos en que la Revisión de Vídeo no esté operativa, el Comité Disciplinario actuará de acuerdo con sus Parámetros y Directrices Normales
En los casos en que el VAR y el árbitro apliquen incorrectamente el protocolo de Revisión de Video, el Comité revisará el caso y estará facultado para actuar de acuerdo con los Parámetros y Directrices Normales
Cualquier incidente no relacionado con la revisión de video se revisará según los parámetros y directrices habituales. Los incidentes no relacionados con la revisión de video incluyen, entre otros, simulación/embellecimiento, confrontación masiva, críticas públicas, uso de lenguaje ofensivo, insultante o abusivo, etc.