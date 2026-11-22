El clásico inglés terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para el Manchester United. El Liverpool no tuvo piedad y goleó 4-0 a los 'Red Devils' en Anfield, en un encuentro que estuvo marcado por el debut de Mauricio Pochettino como entrenador del conjunto de Old Trafford. Sin embargo, lejos de comenzar una nueva etapa con buenas sensaciones, el técnico argentino sufrió un duro golpe ante uno de los máximos rivales de su equipo.
Los goles de Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz y Rio Ngumoha, además de otro tanto de Wirtz, sentenciaron una contundente victoria para los dirigidos por Andoni Iraola, que aprovecharon las dificultades de su rival para imponer condiciones. El resultado también tuvo consecuencias importantes en la clasificación de la Premier League, pues permitió a los 'Reds' escalar hasta la cuarta posición, mientras que el Manchester United continúa perdiendo terreno en una temporada que comienza a convertirse en una auténtica pesadilla.
Liverpool hunde al Manchester United
La situación de los 'Red Devils' es especialmente preocupante después de 11 jornadas disputadas. El conjunto de Manchester ocupa la decimonovena posición con apenas ocho puntos, una cifra que lo mantiene en plena zona de descenso y únicamente por encima del Crystal Palace, que ha registrado una campaña todavía más complicada hasta el momento. La derrota ante el Liverpool vuelve a encender las alarmas en un equipo que necesita reaccionar cuanto antes si pretende alejarse de los últimos puestos.
Por si fuera poco, el encuentro representó un estreno amargo para Pochettino, quien se incorporó al Manchester United esta semana después de abandonar su cargo al frente de la selección de Estados Unidos. El panorama se complicó todavía más desde el minuto 8, cuando Lenny Yoro vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez futbolistas durante prácticamente todo el encuentro. De esta manera, el argentino inició su aventura en Old Trafford con una goleada en contra, mientras el Liverpool celebró una victoria de enorme valor y dejó a su histórico rival sumido en una profunda crisis.