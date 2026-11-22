La belleza y elegancia de la reina de belleza Sheynnis Palacios volvieron a conquistar al público guatemalteco. La Miss Universo 2023 regresó a Guatemala para participar en el certamen Señorita Ciudad Vieja 2026, donde su presencia y el espectacular vestido que eligió para la ocasión se robaron las miradas.
La reina de belleza nicaragüense fue una de las grandes protagonistas de la velada, realizada el sábado 21 de noviembre en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, como parte de las actividades conmemorativas por los 500 años de asentamiento del municipio. Palacios regresó al país para conducir el evento de belleza, una participación que despertó gran expectativa entre sus seguidores y los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de verla nuevamente en territorio guatemalteco.
Uno de los detalles que más llamó la atención durante la noche fue el atuendo que lució la ex Miss Universo. Sheynnis Palacios apostó por un vestido que resaltó su silueta y acentuó a la perfección su figura, logrando una imagen sofisticada y llena de glamour.
El diseño no pasó desapercibido. Su presencia sobre el escenario provocó decenas de aplausos y halagos, mientras las fotografías y videos de su participación comenzaron a despertar comentarios entre los admiradores de la modelo. Una vez más, la nicaragüense demostró por qué continúa siendo una de las figuras centroamericanas más reconocidas en el mundo de los certámenes de belleza.
Más de Sheynnis Palacios
Después de entregar la corona de Miss Universo, Sheynnis Palacios ha continuado desarrollando su carrera internacional como modelo, figura pública y conductora de eventos relacionados con el mundo del entretenimiento y la belleza.
Durante 2026 también formó parte de la quinta temporada de Top Chef VIP, el reality gastronómico de Telemundo.
Sin embargo, tuvo que abandonar la competencia en agosto para atender un problema de salud y someterse a un procedimiento médico. Posteriormente, informó que la operación había sido exitosa y que se encontraba enfocada en su recuperación. Además, continúa participando en actividades internacionales y colaboraciones relacionadas con la moda, el modelaje y la belleza.