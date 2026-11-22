El squishy se han convertido en uno de los juguetes favoritos de niños y jóvenes gracias a su textura suave, sus divertidas formas y la posibilidad de apretarlos una y otra vez. Lo que muchos no saben es que puedes fabricar uno en casa utilizando una sencilla esponja de cocina y algunos materiales que probablemente ya tienes.
Los juguetes antiestrés conocidos como squishies destacan por su textura esponjosa y su capacidad de recuperar la forma después de ser apretados. Aunque existen diferentes modelos en el mercado, también es posible crear una versión casera de manera económica, sin necesidad de comprar materiales especializados.
¡Así puedes hacer tu squishy!
Estos son los materiales:
- Una esponja de cocina nueva y limpia.
- Tijeras.
- Marcador o plumón.
- Pintura acrílica de diferentes colores.
- Pegamento blanco o silicona líquida.
- Pinceles pequeños.
- Papel periódico o plástico para proteger la superficie de trabajo.
Paso a paso: cómo hacer un squishy con una esponja de cocina
1. Prepara la esponja: toma una esponja nueva y retira cuidadosamente la parte verde y áspera. La idea es conservar únicamente la sección amarilla y suave, que permitirá conseguir la textura característica de estos juguetes.
2. Dibuja la figura: utiliza un marcador para dibujar la forma que deseas crear. Puedes comenzar con una patita de perro, un corazón, una nube o una pequeña fruta. Para principiantes, lo recomendable es elegir diseños sencillos.
3. Recorta los bordes: con unas tijeras, sigue el contorno del dibujo y retira los pedazos sobrantes. Realiza pequeños cortes para redondear las esquinas y conseguir una apariencia más uniforme.
4. Prepara los colores: mezcla un poco de pintura acrílica con unas gotas de pegamento blanco o silicona líquida. Aplica una capa delgada sobre la superficie de la esponja y deja secar completamente.
5. Personaliza tu creación: utiliza pinceles finos para agregar ojos, detalles, colores y decoraciones. Aquí puedes dejar volar tu imaginación.
6. Deja secar: coloca tu figura en un espacio ventilado durante varias horas. Es importante que esté completamente seca antes de manipularla.