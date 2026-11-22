El Bayern Múnich atraviesa un momento complicado, tanto dentro como fuera del terreno de juego. A los recientes tropiezos deportivos se suma la preocupación por la salud de Jamal Musiala, quien padece una disfunción neurológica que le provoca desmayos y se ha convertido en el centro de una polémica por las declaraciones de algunos de los principales dirigentes del club. La situación ha generado críticas hacia la directiva, especialmente por la manera en que ha abordado públicamente el futuro del joven internacional alemán.
En el plano deportivo, el conjunto bávaro tampoco atraviesa su mejor momento. El empate 1-1 frente al Colonia, que ocupa la decimotercera posición de la Bundesliga, le impidió aprovechar la oportunidad de acercarse al liderato. Con 22 puntos, el vigente campeón se encuentra a dos del Borussia Dortmund, que encabeza la clasificación con 24 unidades. A este resultado se suma la preocupación por las lesiones de Harry Kane, quien fue operado del tobillo izquierdo y estará varios meses fuera de las canchas, y Michael Olise, que sufrió una contusión en un pie. En la Liga de Campeones, el Bayern también tiene asuntos pendientes, pues ocupa la decimotercera posición con ocho puntos.
¿Qué le pasa a Jamal Musiala?
Sin embargo, uno de los asuntos que más inquietud ha generado en el entorno del club es la situación de Musiala. Durante la asamblea general anual celebrada el sábado, el neurólogo y socio del Bayern, Jonatan Hoffmann, cuestionó públicamente la postura de los dirigentes Jan-Christian Dreesen, Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, al considerar que sus declaraciones no contribuyen a respaldar al futbolista en un momento especialmente delicado. Hoffmann hizo referencia a los comentarios de Rummenigge, quien expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el atacante recupere su mejor nivel y planteó la necesidad de conversar con su representante y su familia para tomar decisiones sobre su futuro. Las palabras también provocaron la reacción de FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, que recordó que el Bayern tiene la responsabilidad de proteger el bienestar físico y mental del jugador.
La polémica ha encontrado eco en los principales medios deportivos alemanes, que han cuestionado la forma en que la entidad ha manejado el caso. El semanario Der Spiegel criticó lo que consideró una exposición pública innecesaria del futbolista, mientras que la revista Kicker pidió diálogo interno y una pronta aclaración de la situación. El periodista Matthias Dersch también advirtió que las discusiones públicas únicamente perjudican a Musiala, quien atraviesa una de las etapas más difíciles de su todavía joven carrera.