En un partido de vida o de muerte, los clubes del Deportivo Guastatoya del técnico uruguayo Martín García y de Comunicaciones del estratega mexicano Roberto Montoya, se midieron esta noche en el estadio David Cordón Hichos, ubicado en la "Capital de la Amistad". Para el "Pecho Amarillo" era trascendental ganar y prácticamente asegurar boleto a la fase final, y, para el "Albo", el ganar le daba vida y la derrota prácticamente los dejaba fuera de la fase final del Apertura 2026.
Apertura 2026: Guastatoya 4-1 Comunicaciones
El partido comenzó con un buen ritmo y con alterabilidad en los arcos por parte de las dos oncenas, que esta noche, darían todo por la historia, por los colores y por el triunfo.
Pero al minuto 27, Denilson Sánchez daba el banderazo en el estadio guastatoyano al abrir el marcador con un zapatazo de larga distancia, el cual, le pica antes al portero Fredy Pérez, que muy poco pudo hacer ante el venenoso disparo que abrió la alegría para el local. Ese gol motivaba a los de casa, que más adelante encontrarían un penal.
Minuto 29, ataque guastatoyano y ante un centro de José Almanza, Diego Santis de forma descarada metía mano y era un claro penal a favor de Guastatoya.
Pero Roberto Montoya tremendo conocedor del futbol, solicitó que la jugada fuese revisada en el Football Video Support (FVS), dado que previo a la mano de Santis, había existido, según él, una falta de Renato Sequpen sobre Stheven Robles.
Y en efecto, algo que no se vio en directo, fue un pisotón de Sequén sobre Robles, lo que alteraba el desenlace de la jugada que había terminado en la mano de Santis.
Mario Escobar revisó la jugada. Además de observar la supuesta falta, también fue minucioso en saber si había existido una posición adelantada. Al final, la decisión se mantuvo y era penal para los de casa.
Era el minuto 35 y Víctor Ávalos asumía la responsabilidad de rematar la pena máxima, la cual terminó por efectuarla a la perfección y con ello, poner a Guastatoya 2-0 sobre Comunicaciones y dejar moribundo al "Crema".
Guastatoya sentencia partido tras expulsión de Robles
Roberto Montoya sacudió su banca y para el arranque del segundo tiempo hizo tres variantes para lograr rescatar el partido. Abandonaron el terreno de juego Andersson Ortíz, Nicolás Olivera y Omar Duarte, para ingresar Dairon Reyes, Kevin Grijalva y Erick Lemus.
Estas variantes hicieron que la cara del Comunicaciones fuese diferente y con ello tener más presencia en el área de Rubén Escobar.
Al 53, Comunicaciones pudo descontar, pero ni Dewinder Bradley, ni Erick Lemus, pudieron definir la jugada.
Comunicaciones presionaba y anulaba cada ataque del "Pecho Amarillo", pero al minuto 65 llegó el premio a su trabajo ofensivo con un gol de Erik Lemus, que ponía el marcador 2-1, y daba esperanza al equipo de Roberto Montoya.
Cuando el "Albo" buscaba el empate del partido, una irresponsabilidad de Stheven Robles terminó por sacarlo del partido. Acción fuerte sobre Christopher Ramírez, y el técnico de Guastatoya pide intervención del FVS, y Mario Escobar decreta que era falta y amarilla para Robles, quien ya tenía amarilla y por doble amonestación terminó siendo expulsado del partido.
Eso mermó a Comunicaciones y en los últimos 15 minutos el partido cambió, y Javier Estrada al 78 sentenciaba el duelo 3-1 a favor de los guastatoyanos y Christopher Ramírez firmaba la goleada 4-1 al 87.
Con este triunfo, Guastatoya prácticamente está sellando boleto a la fase final y Comunicaciones necesitaría de un milagro al cuadrado para lograr acceder a la fase final. Esto se resuelve el otro sábado cuando se juegue la última jornada de la fase regular.