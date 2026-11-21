En las horas previas a la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentó este sábado a Boca Juniors con Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, se vivió un momento que trascendió la rivalidad histórica del futbol argentino.
Un joven hincha de River Plate, que tiene síndrome de Down, apareció en el sector ocupado por la hinchada xeneize. Según imágenes que circularon rápidamente en redes sociales, algunos aficionados de Boca le advirtieron que era mejor que se retirara, alegando que podría recibir agresiones. Sin embargo, otro hincha se acercó de inmediato, lo abrazó y le dijo con claridad: "Tranquilo, no te va a pasar nada".
El video, compartido por el periodista Nicolás Cadena y replicado por miles de usuarios, generó una fuerte reacción positiva. Muchos destacaron el gesto como un ejemplo de respeto y humanidad por encima de los colores. En un contexto de pasión desbordada, con miles de bosteros concentrados en Colombia para alentar a su equipo, la escena mostró que la inclusión y el cuidado hacia las personas con discapacidad pueden imponerse a cualquier rivalidad.
Máxima tensión
El episodio se produjo en un momento de máxima tensión deportiva. Boca llegó a la definición continental con la ilusión de conquistar el título, mientras la hinchada se hizo sentir con fuerza en las calles y en las inmediaciones del estadio. La presencia del joven riverplatense en medio de ese clima no pasó inadvertida y terminó convirtiéndose en una de las postales más comentadas de la previa.
Más allá de las especulaciones que surgieron sobre si el momento había sido espontáneo o no, el abrazo y las palabras de contención quedaron registrados como un mensaje claro: en el futbol, como en la vida, hay espacios para la solidaridad. El joven, con la camiseta de River, fue protegido y acompañado en un entorno que, en otras circunstancias, podría haber resultado hostil.
La final se disputó este sábado 21 de noviembre, y el gran campeón de la jornada fue el conjunto argentino que, tras 18 años de sequía, vuelve a levantar un trofeo internacional.
*Información con apoyo de Grok.