En el estadio Santo Domingo de Guzmán, el equipo del guatemalteco Fabricio Benítez, Deportivo Mixco, recibió al del costarricense Mauricio Wright, Deportivo Malacateco, como parte de la fecha 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, la cual representa la penúltima fecha de la fase regular.
Los mixqueños encararon mejor este partido que su rival, ya que buscaban no perder pase en la lucha mano a mano que traen con Xelajú M. C. por la segunda casilla de la tabla de posiciones del campeonato. En tanto, Malacateco solo buscaba cerrar de mejor manera esta fase de clasificación debido a que matemáticamente ya no traía opciones de llegar a la fase final del certamen mayor del futbol guatemalteco.
Apertura 2026: Mixco 2-0 Malacateco
En los primeros 10 minutos de partido, Mixco dominó el encuentro y dejó sin opciones a su rival. Más adelante, Kennedy Rocha tuvo algunos intentos de gol, pero terminó por desaprovechar las oportunidades creadas.
Diego Méndez tuvo al 12 una oportunidad clara de abrir el marcador para los locales, pero no pudo. La anotación primera del partido llegó al 27 con un fuerte remate de larga distancia de Fabián Ángulo para el 1-0 parcial y merecido.
Mixco sueña con el boleto directo a semifinal
Para el inicio del segundo tiempo los técnicos no hicieron cambios. Pero Malacateco adelantó sus líneas y poco a poco el protagonismo cambió de bando y ya era del cuadro visitante.
Roberto Meneses tuvo al 58 una oportunidad clara de empatar el duelo, y lo falló.
Cuando se jugaba el 61, Fabricio Beníte buscó un penal por cuerpeo de Roberto Meneses sobre José Bolaños, pero el árbitro tras revisar el Football Video Support (FVS) decretó que no hubo falta, por ende, ni roja para el visitante, ni penal para el local.
Mixco reaccionó y lo hizo al 67 con una gran jugada que terminó con un centro hacia Nicolás Martínez, quien bajo el arco y sin portero no llegó cómodo y terminó por desaprovechar una clara opción de gol.
En la recta final del partido, Yonatan Pozuelos hizo un golazo para el 2-0 al 83 y con eso sentenció la victoria para los dirigidos por Fabricio Benítez.
El partido llegó a su recta final con petición de Mixco para expulsar a Juan Esqueda por un codazo sobre Yonatan Pozuelos, que el árbitro Alan Monroy solo lo solucionó con amarilla. Ganó Mixco y con ello suma tres puntos valiosos y no se le despega a Xelajú por la lucha de la segunda casilla.
"Superchivos" y "Chicharroneros" suman en 21 partidos, un total de 37 puntos, pero la diferencia de gol favorece a los altenses con +17 sobre los +7 de los mixqueños, y de esta forma, ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.
Municipal para alcanzar los 21 partidos deberá jugar mañana ante Antigua y el próximo miércoles ante Aurora. De sumar 6 puntos, los "Rojos" pasarían al subliderato y llegarían a la jornada final favorecidos con su resultado propio para ganar el boleto directo a semifinales, pero si el "Mimado de la Afición" falla, Xelajú podría ser el favorito para semifinalista directo, sin descartar a Mixco.