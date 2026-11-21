Las entradas en taquilla se agotaron el 22 de octubre, menos de una hora después de salir a la venta, por lo que las pocas entradas que quedan sólo pueden conseguirse a través de sitios de reventa como StubHub, Viagogo, Stadibox, o a través de redes sociales como facebook. El costo de las entradas a través del canal oficial para ver el duelo 49ers vs. Vikings de la NFL oscilaba entre el equivalente a 107 (816 quetzales) y los 1.027 dólares (7 mil 836 quetzales). A un día del juego, los costos en los sitios de reventa alcanzaron los 21 mil dólares (160 mil 247 quetzales) en zonas preferenciales y VIP situadas en las zonas centrales de la cancha.
Luego de la remodelación al recinto que ha sido tres veces sede de un Mundial, su capacidad quedó adecuada para recibir hasta 87 mil 523 aficionados.
Así los precios en la reventa
En el sitio StubHub, en la parte de las cabeceras en la zona más alta del escenario es donde las entradas fluctúan entre los 462 dólares (3 mil 525 quetzales) y los 815 dólares (6 mil 219 quetzales).
En Vigogo, en la parte central del tercer piso del estadio las entradas más caras alcanzan el equivalente en pesos mexicanos a 1 mil 388 dólares (10 mil 210 quetzales), aunque se pueden encontrar tickets por 546 dólares (4 mil 166 quetzales).
En ambas plataformas, en las cabeceras del segundo nivel las entradas van desde los 548 dólares (4 mil 181) hasta la más cara de 1.573 dólares (12 mil 3 quetzales), y en las laterales alcanzan los 2.774 dólares (21 mil 167 quetzales).
En el sitio de Stadibox se ofrecen entradas para palcos, en el segundo nivel, desde 1.104 dólares (8 mil 424 quetzales) cada una, o en 2.856 dólares (21 mil 793) por lugar, para palcos de 15 asientos en el primer nivel.
A la altura de la yarda 50, en la parte baja del estadio, el promedio del costo de la entrada ronda los 8.321 dólares (63 mil 496 quetzales).
En las cabeceras del primer nivel hay boletos 'económicos' de unos 898 dólares (6 mil 852 quetzales).
Los precios para el Mundial 2026
En el pasado Mundial de futbol la entrada más cara para el partido de octavos de final entre México e Inglaterra en el mismo estadio Azteca se vendió por 2,4 millones de pesos, poco más de 135 mil dólares (1 millón 30 mil 164 quetzales).
En la liga mexicana de futbol, la entrada más cara corresponde a la zona llamada 'Premium A Chairman's Club', que tiene acceso a un túnel donde los aficionados pueden observar a los jugadores salir de la zona de vestuarios hacia la cancha. Cada una vale 481 dólares (3 mil 670 quetzales).
*Información EFE.