El Borussia Dortmund se convirtió en el nuevo líder de la Bundesliga después de conseguir una importante victoria por 0-1 frente al Borussia Mönchengladbach este sábado. El conjunto dirigido por el croata Niko Kovac aprovechó el empate del Bayern de Múnich ante el Colonia, registrado el viernes, para escalar hasta la primera posición de la clasificación. El resultado llegó gracias a una anotación de Felix Nmecha en los minutos finales, en un encuentro mucho más complicado de lo esperado para los visitantes.
Desde el inicio, el Dortmund tuvo dificultades para imponer su superioridad ante un Gladbach que, pese a ocupar el último puesto de la tabla, mostró una actitud ofensiva y buscó sorprender a su rival. Durante la primera mitad, ambos equipos generaron oportunidades para abrir el marcador. Nmecha estuvo cerca de anotar en dos ocasiones, pero el guardameta Batz respondió con buenas intervenciones. Por su parte, el conjunto local también amenazó mediante remates de Scally y un cabezazo de Hack, aunque ninguna de sus aproximaciones consiguió modificar el resultado. Así, ambos clubes se marcharon al descanso con un empate sin goles.
Tres puntos de oro del Borussia Dortmund
En la segunda parte, el Borussia Dortmund incrementó la presión y comenzó a controlar con mayor claridad las acciones del encuentro. Los visitantes adelantaron sus líneas, dominaron la posesión y dificultaron la salida del Gladbach, que terminó concentrando sus esfuerzos en labores defensivas y apostando por algunos contragolpes aislados. La insistencia del Dortmund finalmente tuvo recompensa al minuto 80, cuando Felix Nmecha aprovechó un balón rechazado fuera del área para sacar un potente disparo que terminó en el fondo de la portería. Su anotación fue suficiente para asegurar los tres puntos en condición de visitante.
Con este triunfo, el Borussia Dortmund da un paso importante en su lucha por el campeonato alemán y se coloca en lo más alto de la Bundesliga, beneficiado también por el tropiezo del Bayern de Múnich. Aunque el rendimiento colectivo no fue tan contundente como se esperaba, el equipo demostró capacidad para resolver un partido complicado y aprovechar sus oportunidades en el momento decisivo. Ahora, el desafío será mantener la regularidad en las próximas jornadas y defender una posición de privilegio en una competición donde cada punto puede resultar determinante.
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