El Manchester City atraviesa uno de sus momentos más complicados de la temporada en la Premier League. El conjunto dirigido por Enzo Maresca volvió a dejar escapar puntos este sábado tras empatar 1-1 frente al Fulham en el Etihad Stadium, en un encuentro correspondiente a la jornada 11 del campeonato inglés. El resultado encendió las alarmas en el equipo de Manchester, que no consigue encontrar regularidad en la competición doméstica.
El conjunto londinense tomó la ventaja en el marcador al minuto 16, gracias a la anotación de Rodrigo Muniz, quien sorprendió a los locales y puso cuesta arriba el encuentro para los 'Cityzens'. Sin embargo, el Manchester City encontró la igualdad en la segunda mitad, cuando el mediocampista inglés Elliot Anderson apareció al minuto 57 para establecer el 1-1 definitivo. Pese a los intentos de ambos equipos por encontrar el gol de la victoria, el marcador ya no volvió a modificarse.
El bache futbolístico del Manchester City
Más allá del empate, la preocupación para el equipo de Enzo Maresca pasa por su preocupante racha de resultados en la Premier League. Con este tropiezo, el Manchester City acumuló cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria, con un balance de tres derrotas y un empate. La mala dinámica comenzó el pasado 24 de octubre con una caída por 2-1 ante el Aston Villa y continuó con los tropiezos frente al Brighton (0-1) y Nottingham Forest (3-1), antes del parón internacional de noviembre. No obstante, el equipo sí consiguió celebrar triunfos en otras competiciones, tanto en la Carabao Cup frente al Brighton como en la Champions League ante el RB Leipzig.
Este nuevo resultado también beneficia al Arsenal y al Brighton, que conservarán las dos primeras posiciones de la clasificación de la Premier League, al menos durante esta jornada, luego del tropiezo de los 'Cityzens'. Ahora, el Manchester City tendrá que pasar página rápidamente y concentrar sus esfuerzos en la Champions League, donde afrontará un importante compromiso a mitad de semana frente al Napoli en el Etihad Stadium. El desafío será recuperar las buenas sensaciones y dejar atrás una racha que comienza a generar inquietud entre sus aficionados.