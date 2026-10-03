 El hombre que destapó el caso del City se muda por seguridad
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El hombre que destapó el caso del Manchester City se muda por seguridad

El hombre detrás de las revelaciones que involucran al Manchester City deja su residencia habitual tras denunciar amenazas de muerte y perder protección oficial.

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Manchester City
Manchester City / FOTO: EFE
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Rui Pinto, el portugués detrás de las revelaciones de Football Leaks, anunció que abandonará temporalmente su lugar de residencia y se trasladará a una ubicación desconocida debido a las amenazas que asegura haber recibido contra su vida. La decisión llega después de que las autoridades portuguesas le comunicaran el fin de su participación en el programa de protección de testigos y el retiro de la custodia policial, decisión que llegó justo el día que se dio a conocer la resolución del caso del Manchester City.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Pinto explicó que la comisión encargada del programa le notificó la medida el miércoles. El informático aseguró que la decisión lo deja expuesto a un riesgo grave y señaló que ha recibido múltiples amenazas de muerte. Ante esta situación, afirmó que permanecerá en un lugar no revelado durante un período indefinido. Además, informó que puso en marcha una campaña de recaudación de fondos para afrontar las circunstancias actuales y solicitó el apoyo de sus seguidores.

Rui Pinto destapó el caso del Manchester City

Los abogados de Pinto también cuestionaron el retiro de la protección y solicitaron a las autoridades portuguesas reconsiderar la decisión. La defensa argumentó que varios procesos judiciales relacionados con las revelaciones de su cliente todavía permanecen abiertos, entre ellos el procedimiento de la Premier League contra el Manchester City, cuya comisión independiente emitió recientemente una resolución. Los representantes legales adelantaron que recurrirán la decisión de poner fin a la protección.

Football Leaks comenzó en 2015 con la publicación de documentos confidenciales sobre contratos, transferencias y operaciones financieras de clubes, futbolistas y agentes del fútbol europeo. Las filtraciones provocaron investigaciones en distintos países y alcanzaron a entidades como el Manchester City y el Paris Saint-Germain.

Pinto fue condenado en Portugal en 2023 por delitos relacionados con el acceso ilegal a sistemas informáticos y un intento de extorsión, mientras que en Francia recibió ese mismo año una pena de prisión suspendida por acceder ilegalmente a correos electrónicos del PSG. En 2026, sin embargo, fue absuelto en otro proceso relacionado con Football Leaks en el que enfrentaba 241 cargos.

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Instalaciones del Manchester City - EFE

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