Abarrotan el Festival de las Flores en Antigua Guatemala

Miles de turistas locales y extranjeros abarrotaron la ciudad colonial este sábado, 14 de noviembre de 2026, por la celebración de la 10ª. edición del Festival de las Flores de Antigua Guatemala. La organizadora, Andrea Contreras, informó que esta actividad ha tenido una evolución positiva porque ha influido otros certámenes similares en el resto del país.
Nos llena mucho de orgullo que las flores nos unan como país", expresó la organizadora Andrea Contreras.
Contreras destacó que este año celebran el Festival de las Flores de Antigua Guatemala bajo el lema "la ciudad floreciente", porque desean volver a la raíz, donde todo comenzó, porque también tuvieron la oportunidad de organizar un festival similar en el municipio de Flores, departamento de Petén.
Asimismo, recordó que el Festival de las Flores de Antigua Guatemala es una actividad bastante sana, que da a conocer lo mejor de Guatemala.
Entre las lecciones aprendidas durante la organización de este evento, Contreras destacó el crecimiento del Festival de las Flores ha tenido, calificándolo de "bastante grande", porque cada vez esperan a más personas y este año ha habido una ocupación alta, lo que consideró como importante para el país.
Recuerdan el pequeño inicio del Festival de las Flores
La organizadora recordó como el Festival de las Flores arrancó únicamente en la Calle del Arco de la ciudad colonial en la primera edición y celebró que ahora el evento se haya extendido a casi toda la metrópoli.
Es una actividad bastante sana, que da a conocer lo mejor de Guatemala", celebró Andrea Contreras.
En cuanto a la edición de este año, la experta destacó que en esta ocasión los visitantes podrán ver más arte monumental en las fachadas de las casas antigüeñas, porque hay mucha historia a través de las fachadas y durante estas ediciones han visto mucho simbolismo local.
Relató que para la edición de este 2026 tuvieron a una invitada internacional, quien llegó a intervenir en la fachada de un famoso hotel del lugar.
Contreras invitó a los turistas llegar al Festival de las Flores de Antigua Guatemala y recomendó consultar sus canales oficiales para hacer un mejor recorrido. Añadió que en los diferentes portales hay bastante contenido con un repaso bastante exhaustivo, con más de 60 fachadas inscritas.
Novedades en el Festival de las Flores
Para esta edición también mencionó la existencia de jardines conmemorativos, patrocinados por diferentes marcas.
Contreras recordó su experiencia citando el año 2019, cuando se declaró oficialmente el mes de las flores, en el que se desarrollan distintas actividades relacionadas con las mismas.
Entre otros atractivos culturales, Contreras resaltó que este sábado se celebra la procesión de San Bartolo, que sale desde la Catedral de Antigua Guatemala, con destino hacia la Escuela de Cristo.
Para tener una mejor experiencia, aconsejó consultar los mapas oficiales de las autoridades, en donde se muestran las rutas de ingreso, egreso y de evacuación de la ciudad colonial.
Con información del segmento La Entrevista de Patrullaje Informativo de Emisoras Unidas 89.7 FM.