Insivumeh prevé descenso de nubosidad en las próximas horas

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que para este sábado, 14 de noviembre de 2026, se prevé un ambiente fresco con abundante nubosidad en las regiones al norte del país. Asimismo, prevén que exista viento norte de ligero con cambio a sur por la tarde en Altiplano Central.
Durante el amanecer y la mañana, el Insivumeh pronosticó "abundante nubosidad en las regiones del norte hacia el centro del país". Sin embargo, para el resto del territorio nacional anunció "pocas nubes alternando con nubosidad dispersa en el resto del territorio nacional".
El Insivumeh no descartó una disminución gradual de la nubosidad hacia el mediodía en el área central del país, durante la mañana.
En tanto, por la tarde y noche "continuará abundante nubosidad en las regiones al norte. En el resto del país se prevé nubosidad dispersa alternando con períodos cortos de cielo despejado", indicó el Insivumeh.
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Insivumeh prevé bajas temperaturas para la noche
Por la noche se espera un descenso de la temperatura y un ambiente frío en la Franja Transversal del Norte, Occidente y Altiplano Central, agregó el Insivumeh.