Premios Gemas 2026: Proyectos Ambientales y Culturales en Guatemala

La quinta edición de los Premios GEMAS 2026 reconoció a ciudadanos, organizaciones y emprendedores que impulsan iniciativas en favor del medioambiente, la sostenibilidad y la preservación del patrimonio cultural de Guatemala. En esta ocasión, Cemento y Concretos ULTRACEM recibió 118 postulaciones provenientes de los 22 departamentos del país.
La ceremonia se realizó en el Salón Azaria de Ciudad Cayalá, donde se premiaron proyectos distribuidos en seis categorías, seleccionados mediante un proceso de evaluación a cargo de un jurado multidisciplinario integrado por especialistas e instituciones vinculadas con el medioambiente, la investigación y la cultura.
¿Quiénes fueron los ganadores de los Premios GEMAS 2026?
En la categoría Ciudadano Ambiental, el primer lugar fue para Juanita Sisimit Sinto, por su proyecto Mantenimiento de Bosques bajo manejo de protección y tejidos ancestrales. El segundo puesto lo obtuvo Gladys Marleni Tzul Batz, mientras que Dina Mayarí De León González recibió una mención honorífica.
En Educación Ambiental, Lemuel Alfredo Valle obtuvo el primer lugar con Sipacate Arte y Naturaleza: El Jardín. Josué Alejandro Subuyuj Tuquer alcanzó el segundo puesto y Hilda Aracely Pérez García de Godínez recibió una mención honorífica.
Por su parte, en Investigación Ambiental, Angela María Méndez Mora obtuvo el primer lugar por su estudio sobre recarga hídrica en la Región Metropolitana de Guatemala. Elvis Armando Rax Maquim consiguió el segundo puesto y Rony Noé Ochoa Díaz recibió una mención honorífica.
En Producción más Limpia, Melany Alejandra Flores Elias obtuvo el primer lugar con Innovación Ecológica para una Belleza Consciente, seguida de Itza Naara Gómez, con Azahara. Hivy Ortiz Chour recibió una mención honorífica.
En Legado Cultural, Miguel Ángel Cuj Pastor ganó el primer lugar con El Maíz y Su Legado Mesoamericano. Juan Carlos Grande obtuvo el segundo puesto con Teatro a Q1 y Humberto Tamat Pérez recibió una mención honorífica.
Finalmente, en Construcciones e Infraestructura Sostenible, se otorgaron menciones honoríficas a Milésimo y Construcciones Creativas.
Los ganadores del primer lugar recibieron Q12,000, mientras que los segundos lugares obtuvieron Q7,500 como capital semilla para fortalecer sus iniciativas.
Con estos reconocimientos, ULTRACEM busca impulsar proyectos que contribuyan a la conservación ambiental y al fortalecimiento de la identidad cultural del país.