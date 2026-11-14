Fuga de gas provoca explosión y deja 30 heridos en video

Momentos de tensión y desconcierto quedaron registrados en video durante una fuerte explosión provocada por una fuga de gas en la localidad de Remedios de Escalada, en Lanús, Argentina, el viernes 13 de noviembre de 2026. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran la magnitud del siniestro que conmocionó a los habitantes de la zona.
En uno de los videos difundidos se observa cómo una persona graba las llamas que salían del lugar después de que se produjera la explosión. Otro registro, captado desde el interior de un inmueble cercano, permite apreciar el momento del estallido y la fuerza con la que se produjo, generando alarma entre quienes se encontraban en los alrededores.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde una empresa contratada por MetroGAS realizaba trabajos de mantenimiento. Durante las labores, una máquina tuneladora habría perforado accidentalmente un ducto de la red de distribución de gas.
El daño en la tubería se habría producido alrededor de las 9:44 horas, mientras que la explosión ocurrió aproximadamente a las 10:52.
Reportan 30 personas heridas
La emergencia dejó un saldo de 30 personas heridas, quienes fueron atendidas y trasladadas por los servicios de emergencia municipales. Seis fueron derivadas al Hospital Evita y una al Hospital Narciso López; otras permanecían bajo observación, mientras que varias ya habían recibido el alta médica.
El caso también generó cuestionamientos sobre la respuesta ante la fuga, debido a que, según autoridades municipales, no se habría activado oportunamente el protocolo de emergencia para evacuar el sector. Por esta razón, la fiscal a cargo ordenó la demora de dos directivos de MetroGAS.
Mientras continúan las investigaciones, las imágenes de la explosión siguen circulando en redes sociales y muestran los momentos de angustia que vivieron los vecinos.