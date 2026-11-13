Gobierno analiza medidas ante hechos de violencia en Zacapa

El Gobierno de Guatemala se encuentra analizando actualmente las medidas que tomará debido a los hechos de violencia que se han registrado en el departamento de Zacapa, los cuales han dejado al menos 16 personas fallecidas en las últimas semanas, incluido un diputado al Congreso de la República y tres integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El presidente Bernardo Arévalo fue consultado este viernes 13 de noviembre durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, acerca del seguimiento que se está dando a la situación en esa región del país.
"En este momento están reunidos los cuerpos de seguridad haciendo un análisis alrededor de cuál es la estrategia que se va a utilizar porque, efectivamente, hay una situación preocupante. Se le está dando seguimiento y habrá medidas que, en su momento, serán anunciadas", respondió ante cuestionamientos de los periodistas.
Matanza en Huité
El pasado 27 de septiembre, un grupo armado atacó a las personas que se encontraban presenciando un evento deportivo en el estadio municipal de Huité. Se trataba de individuos que utilizaban uniformes camuflados, según la información difundida por pobladores en las redes sociales.
Los desconocidos dispararon en múltiples ocasiones en ese lugar, pero no fue el único espacio donde hubo agresiones. Las autoridades ubicaron al menos otros dos escenarios, uno de estos en el ingreso al municipio, donde tres mujeres perdieron la vida. Sus cuerpos fueron encontrados dentro de un automóvil.
En total, fallecieron siete personas derivado de los incidentes armados en Huité. Mientras tanto, los pobladores han denunciado que una octava víctima perdió una pierna al haber resultado herida.
Han sido constantes los pedidos de justicia de parte de los habitantes. Esta semana, varias mantas fueron colocadas en diferentes puntos de ese municipio para exigirles al Ministerio Público y al Gobierno que esclarezcan lo ocurrido. Hasta ahora no se ha identificado a los responsables de la matanza.
Muerte de diputado y reciente tiroteo
El viernes 6 de noviembre ocurrió un ataque armado en el municipio de Río Hondo en el que murió el diputado electo por Zacapa, Julio Portillo, al igual que tres agentes de la Policía Nacional Civil que intentaron repeler la agresión. No hay personas capturadas por este caso.
El hecho violento más reciente en el oriente del país se registró este viernes, 13 de noviembre, durante la madrugada. Un comando armado que se conducía a bordo de aproximadamente 10 vehículos llegó a la aldea La Majada, en Zacapa, y abrió fuego contra varias personas.
Las balas alcanzaron a cuatro hombres y cuatro mujeres. Solo tres de las féminas sobrevivieron. Los cuerpos de socorro les brindaron asistencia y posteriormente las trasladaron heridas hacia centros asistenciales.
Los pobladores denunciaron que los mismos individuos armados, que aseguraron iban con vestuario con diseño de camuflado, se llevaron a un hombre del que se desconoce el paradero.