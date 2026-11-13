Ruta al Atlántico: Comienza ampliación a cuatro carriles

La ampliación de la carretera ruta al Atlántico (CA-9 Norte), que conecta El Rancho, en El Progreso, con Teculután en Zacapa, arrancó este viernes 13 de noviembre. Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 350 mil guatemaltecos de las regiones de San Agustín Acasaguastlán, El Jícaro y San Cristóbal Acasaguastlán, así como de Usumatlán y Teculután.
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través de la Dirección General de Caminos, cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la cooperación española, mediante convenios con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Esta intervención contempla la ampliación de más de 32 kilómetros, pasando de dos a cuatro carriles, con dos sentidos de circulación. El presidente Bernardo Arévalo y la ministra Norma Zea encabezaron el inicio de trabajos, marcando el comienzo de un proyecto esperado por familias, transportistas y comerciantes que dependen de este corredor vial.
Arranque de obras y planificación
De acuerdo con la información compartida por el CIV, la primera etapa durará alrededor de 90 días e incluye la instalación de campamentos, traslado de maquinaria y preparación de los equipos para producir materiales de construcción.
De forma paralela, equipos técnicos revisan estudios de diseño, condiciones del terreno, comportamiento del agua en época de lluvias y estado de los puentes para determinar cómo se ejecutarán las intervenciones, asegurando que los trabajos se adecúen a las necesidades de la zona.
También se analizará si la ampliación puede realizarse en el espacio actual de la carretera o si será necesario adquirir terrenos en algunos sectores.
Ejecución y mitigación por las acciones
El consorcio Viatla, conformado por una empresa guatemalteca y la mexicana ICA, estará a cargo de la ejecución, mientras que la supervisión técnica garantizará el correcto desarrollo de las obras. El plazo estimado es de 36 meses, con diferentes frentes de trabajo adaptados a las características de cada tramo.
Un objetivo principal es minimizar inconvenientes para quienes transitan la ruta al Atlántico. El plan contempla mantener habilitados dos carriles durante la ejecución de los trabajos, utilizando espacios a los costados de la carretera para no interrumpir la circulación. Algunas actividades podrían realizarse de noche para reducir el impacto en el tránsito.
Respecto a los puentes, se prevé construir nuevas estructuras a la par de las existentes. Así, se mantendrá el flujo vehicular y, una vez terminadas las nuevas, se retirarán las antiguas que lo requieran.